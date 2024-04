Família esquece comida no forno por 3 meses e tem uma surpresa nojenta

Um “Churrasco Radioativo de Ano Novo” foi como a usuária @giulypedreira nomeou o vídeo postado na plataforma TikTok, onde entre risos e nojo ela gravava como retiravam seu churrasco esquecido, que estava lá há três meses enquanto a família estava de férias. O churrasco estava dentro do forno desde o Ano Novo.

As redes sociais tornaram viral uma situação comum entre os usuários "esquecer algo ao sair de casa", geralmente são as chaves, ou algum documento. No entanto, esta família chamou a atenção porque esqueceram seu churrasco, e o mais impactante é o tempo que ele ficou lá, por um período de três meses. Embora só vejamos as expressões da pessoa tirando o churrasco do forno, podemos imaginar o cheiro desagradável pelas suas caretas e o som de seus engasgos, pedindo ajuda de forma um tanto desesperada, para se livrar do churrasco.

Surpreendentemente, o assado não parecia tão em más condições como esperavam. Havia uma costela e alguns embutidos com mofo e um aspecto esverdeado. No entanto, alguns usuários afirmavam que com “uma lavada e já está pronto para comer”, outros comentários engraçados não demoraram a aparecer, desde “reaquecido e já temos comida para uma semana” até “cientistas” explicando por que o assado não estava podre “o sal evita que a carne apodreça e dure mais tempo”. Também havia alguns comentários perguntando como não perceberam ou como esqueceram “não entendo como sobrou assado, em minha casa nem sobra nem o osso”, e até mesmo alguns questionando sua higiene e falta de olfato ao entrar em sua casa.

O vídeo atualmente tem um milhão de visualizações, muitos comentários e mais de 1000 compartilhamentos, fazendo rir os internautas, vitalizando e nos questionando se verificamos tudo antes de sair de casa. As chaves? Documentos? O churrasco?