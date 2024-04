Estudante de medicina é condenado a 3 anos de prisão por realizar cirurgia estética que resultou na morte da paciente

Jorge ‘V’ foi condenado a 3 anos e 3 meses de prisão por sua responsabilidade na morte de Georgina Nayelli durante uma cirurgia estética realizada de forma clandestina em maio de 2023.

De acordo com a Promotoria Regional do Distrito II, no México, as investigações revelaram que Jorge ‘V’, em colaboração com outras duas pessoas, realizou o procedimento cirúrgico de lipoaspiração e enxerto de gordura em Georgina fora do ambiente médico autorizado.

Da mesma forma, o agente do Ministério Público conseguiu demonstrar o envolvimento de Jorge ‘V’, que foi formalmente acusado e posteriormente ligado a um processo com prisão preventiva por um juiz de controle.

Num julgamento oral, o Tribunal Unitário avaliou as provas apresentadas pela promotoria e emitiu uma sentença condenatória contra Jorge ‘V’ pelo crime de homicídio culposo por negligência, em detrimento de Georgina Nayelli.

O que aconteceu com Georgina Nayelli?

É importante lembrar que a intervenção ocorreu em 24 de maio de 2023 em uma residência, na região central de Jalisco, no México, que havia sido adaptada para realizar procedimentos médicos, apesar de não possuir a devida autorização ou conhecimento adequado.

Isso ocorreu porque Jorge ‘V’ estava no oitavo semestre de medicina, não possuindo a especialização necessária para realizar intervenções cirúrgicas desse tipo e magnitude.

Naquela época, foi concluído que Georgina Nayelli faleceu devido a um infarto agudo do miocárdio secundário a tromboembolismo gorduroso pulmonar. O corpo da mulher foi encontrado sem vida no dia seguinte no quarto do imóvel onde foi realizada a lipoaspiração à qual foi submetida.

Finalmente, foi revelado que durante a investigação foram confiscados instrumentos cirúrgicos, recipientes para resíduos biológicos, medicamentos e seringas.