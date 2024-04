Cachorro mais caro do mundo custa mais de R$ 600 mil e especialistas alertam

Você já se perguntou até quando um cachorro poderia custar? Apesar do preço dos cães variar dependendo do tipo de raça, um relato tornou-se viral no portal britânico The Sun, abordando a vida do pet mais caro do mundo, valendo 95 mil euros (em torno de R$ 605 mil).

Apesar de buldogues franceses já serem considerados um dos tipos mais caros de pet, Rode Daddy conseguiu superar os colegas de raça por conta de suas características e estilo de vida. Com rugas e dobrinhas entre os olhinhos e o narizinho, o cãozinho conta com uma pelagem creme, olhos dourados e marcantes, além de ser bochechudo e com cabeça quadrada.

Julian Montoya, tutor de Rope Daddy, revelou gastar cerca de 275 euros por mês com o cachorro, quase R$ 1.800. Além de suas impressionantes características da raça, bem como as dobras marcadas, o animal costuma ser amistoso e com bom temperamento, sendo ideal para lidar com crianças e outros animais.

Para uma dieta que envolve suplementos de saúde, vitaminas, carne crua, vegetais e iogurte grego ao animal, Julian revelou gastar cerca de 3.300 euros por ano na alimentação de Daddy, equivalente a R$ 21 mil.

Embora o cão tenha um estilo de vida exorbitante e rígido, os especialistas são contra esse tipo de raça. Isso acontece devido aos variados fatores de saúde que podem ser enfrentados pelo animal.

“Esses animais sofrem por causa de sua criação e conformação extremas”, disse a organização Veterinary Voices UK, ao The Sun.

Segundo os especialistas, cães dessa raça podem sofrer infecções de dermatites ou fúngicas na pele, haja vista as camadas de pele dobrada, contando com sujeira e umidade acumuladas. Além das orelhas com grandes chances de infecção caso sejam molhadas, o focinho achatado do animal pode desenvolver doenças respiratórias.