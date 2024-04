Vídeo impressionante flagra momento em que sucuri gigante passeia perto de moradores; veja registro

Voltou a virlalizar nas redes sociais um vídeo impressionante que flagrou o momento em que sucuri gigante passeia perto de moradores, na cidade de Bonito (MS).

O momento foi compartilhado no Tiktok pelo perfil @atentoaredeofc no ano passado e voltou a viralizar recentemente.

No registro, se trata da conhecida Ana Julia, a sucuri “mais famosa do mundo”. No mês passado, ela foi encontrada morta às margens do rio Formoso na região.

Após uma polêmica sobre sua morte, foi confirmado pela Polícia Científica do estado que o falecimento ocorreu de forma natural.

A mancha que lembra um coração foi crucial para identificar o animal e apontar que a cobra morta era realmente Ana Julia, registrada em diversos vídeos.

Confira o registro que voltou a viralizar:

Vídeo impressiona ao flagrar sucuri predando jacaré gigante em rio no Pantanal

Em outro registro impressionante, voltou a viralizar nas redes socias um vídeo que flagrou uma sucuri predando um jacaré gigante em um rio no Pantanal.

O momento foi compartilhado nas redes sociais pelo perfil @pantanaloficial.

Na cena, é possível ver o momento em que a cobra gigante segura a presa na beira do rio.

Na postagem, foi detallhado: “Vídeo impressiona ao flagrar sucuri predando jacaré gigante em rio no Pantanal”.

O registro já conta com mais de 36 milhões de reproduções. Confira a postagem: