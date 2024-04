Jovem cantora se torna viral após show solitário em festival: sua única plateia foi uma amiga

Andrea López é o nome real da cantora mexicana Andrea Ele, que se tornou viral no fim de semana após se apresentar no festival Tecate pa’l Norte em Monterrey, México, onde seu único público foi uma fiel amiga que a acompanhou enquanto cantava.

Andrea foi a vencedora do programa La Voz México, onde estava na equipe de Laura Pausini, alcançando assim o famoso festival, no entanto, quando se apresentou em um dos palcos do evento, apenas sua melhor amiga estava na plateia.

O vídeo rapidamente se tornou viral, chegando a várias redes sociais onde os usuários aplaudiram a coragem da cantora e de sua fiel amiga, que não a deixou sozinha enquanto Andrea arrasava no palco.

O cantor reconheceu que “era algo que sabia que poderia acontecer”

Entretanto, depois que o incidente se tornou viral, Andrea Ele começou a receber centenas de mensagens de apoio, o que a levou a comentar o acontecimento em suas redes sociais, onde reconheceu que sabia que algo assim poderia acontecer, agradecendo àqueles que a apoiaram e especialmente à sua amiga solitária.

"Hoje acordei com uma quantidade de mensagens tão bonitas, cheias de amor e apoio. Só quero expressar novamente o quão feliz estou pelo simples fato de ter pisado em um palco como o do @tecatepalnorte. As portas do festival abriram às 14h e eu cantei às 14h35 e fiquei feliz, mesmo que tenham sido 2, 3, 5 ou quantas pessoas estivessem lá, os horários estavam assim desde o início e era algo que eu sabia que poderia acontecer", disse a cantora no Instagram.