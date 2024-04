Criminosos tomam uma delegacia e a usam para cometer atos ilícitos

Uma delegacia em uma região do Chile, ficou sob domínio de criminosos por cerca de quatro anos. O prédio também foi utilizado para cometer vários atos ilícitos, causando alarme na comunidade.

De fato, de acordo com o informado pelo programa matinal "Tu Día", o recinto policial suspendeu temporariamente suas atividades em 2020 para dar lugar a trabalhos de remodelação.

As autoridades nunca imaginaram que essa circunstância seria aproveitada poucos dias depois por criminosos que invadiram a delegacia, passaram a noite no prédio e, com o tempo, tomaram completamente as dependências.

Cometiam crimes a partir do local ocupado

Além disso, os indivíduos que habitavam ilegalmente o local usaram o lugar como centro de operações para cometer uma série de atos ilícitos, como tráfico de drogas, assaltos e roubos, entre outros.

Os vizinhos da área viram com preocupação que as instalações policiais, antes um ponto de segurança cidadã, se transformaram precisamente no oposto, gerando medo na comunidade.