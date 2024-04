“A minha pergunta é se a sopa é servida quente ou fria”: mulher alimenta peixe com uma colher

Peixe alimentado com colher Captura de tela

Uma mulher colombiana se tornou um sucesso viral, tudo por seu comportamento especial com um peixe, que ela alimenta com uma colher. Tudo isso foi registrado em um vídeo que já deu a volta ao mundo.

O peixinho chamado Flipper está em uma piscina no quintal de uma casa. "Veja que beleza, ele come sopa com colher, algo incrível", disse o homem que gravava o fato insólito.

Pode-se ver que uma mulher se aproxima do peixe com um prato na mão, que contém uma espécie de papinha de cor laranja, que os donos do animal dizem ser uma sopa.

A mulher o chama e mostra a colher e o peixe começa a comer de forma perfeita. O animal comeu quase todo o conteúdo e em várias colheradas.

“Para que não digam que Sneyder é mentiroso, para todos os meus colegas, aqui está a prova”, disse o homem, celebrando que o animal comeu toda a comida.

As redes se rendem diante do peixe

“Minha pergunta é se eles servem a sopa quente ou fria”; “Bom sabor terá quando chegar a sua vez”; “é como um cachorrinho”; “Está tomando sopas de peixe hahaha”; “E a sobremesa, senhora, pobre Flipper”; “realismo mágico”; “Me recuso a acreditar que eles vão comê-lo”; “Para que o peixe apareça na colher depois”, são alguns dos comentários deixados pelos internautas na rede social X.