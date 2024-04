Jovem se revolta após sua mãe engravidar: “De novo?”

Uma jovem de 16 anos de idade usou o Reddit, desabafando sobre a nova gravidez de sua mãe. Revoltada com a situação, ela explicou sua reação nas redes sociais, por meio do usuário u/OrganizationFar2326.

“Sou a segunda filha mais velha, a primeira sendo 11 meses mais velha que eu. Minha mãe tem 10 filhos (incluindo aquele de quem ela estava grávida), tendo três com meu pai, dois com outro homem e cinco com seu namorado atual”, iniciou o texto na rede social.

“Na verdade, isso remonta ao ano passado, em 2023, quando minha mãe anunciou que estava grávida enquanto estava na prisão na época. Ela me ligou de lá para anunciar estar grávida e tudo que eu consegui dizer foi: ‘De novo? Sério?’ Ela me atacou, mas eu simplesmente entreguei o telefone para minha irmã mais velha e ignorei o que minha mãe estava me dizendo”, desabafou.

Dinâmica familiar

Segundo o relato da jovem, sua mãe não pode ter os filhos sob seus cuidados, haja vista um incidente não especificado presente no histórico da mulher. Este foi um dos motivos pelo qual a adolescente se revoltou com o anúncio da mãe.

“Mesmo quando ela deu à luz meu novo irmãozinho, ele não estaria sob seus cuidados, mas sim a mãe de seu pai (sua avó)”, explicou.

“Eu disse a minha mãe para parar de delirar porque não importa o que aconteça, ela não será capaz de ficar com meu irmão mais novo sob seus cuidados. Não que eu me importasse para onde ele fosse”, continuou.

Ao finalizar o texto na rede social, a adolescente explicou que seus irmãos moram a horas de sua distância, além de não saber o paradeiro de dois deles.

“Parei de me preocupar com eles no geral. Os únicos irmãos na minha vida são minha irmã mais velha e meu irmão mais novo. Eu meio que me desviei do caminho”, finalizou.