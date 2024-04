Jovem morre ao ser arremessado de um brinquedo mecânico em uma feira

Esses locais contam com diferentes atrações que, dependendo da idade, geram mais adrenalina. Todos os brinquedos mecânicos são monitorados para evitar que os frequentadores sofram algum tipo de acidente, no entanto, nas últimas horas, começou a se popularizar o incidente em que um jovem saiu voando de um brinquedo.

No vídeo, divulgado pela conta R2Noticias, é possível ver como várias pessoas estavam se divertindo na atração; entre os adolescentes, três homens permaneceram em pé, apesar de ser um alto risco. A velocidade do brinquedo fez com que um dos três indivíduos fosse arremessado para fora.

O vídeo foi documentado por uma mulher que estava a poucos metros do local. Alguns meios de comunicação locais asseguraram que “um jovem de 25 anos morreu depois de ser projetado de um brinquedo mecânico na feira instalada para a Semana Santa num parque de diversão.

De acordo com a fonte citada, a Direção Geral de Proteção Civil de Juárez explicou que o pessoal de resgate prestou os primeiros socorros ao homem, que era trabalhador no brinquedo mecânico da empresa Atracciones Cabriales, mas ele faleceu devido aos ferimentos que sofreu ao cair da atração.

O vídeo tem mais de um milhão de visualizações na rede social de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Parece concurso de débeis mentais: O que se acidentou achando-se macho alfa lombo prateado. O animador que não mediu o risco e o que grava. Dos três não se forma um bom cérebro”, “Um trauma para toda a vida”, “Ahhhh já vimos o que realmente aconteceu ... não foi culpa do brinquedo mecânico ... cada um causa seus próprios danos” ou “Ambos são culpados, o que morreu e o cara que controla o brinquedo mecânico”.