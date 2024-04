Homem interrompe corrida de cavalos, é atropelado e provoca a morte do jóquei

Os cavalos são animais que durante muito tempo ajudaram os humanos em diversas tarefas. Depois de serem treinados, algumas pessoas descobriram nesses equinos um local para realizar corridas e apostar nos resultados.

Os veterinários e especialistas em corridas de cavalos procuram um animal que tenha equilíbrio e velocidade, além disso, esses especialistas se certificam de que os mamíferos tenham as capacidades físicas necessárias para alcançar a maior velocidade no menor tempo.

Nas últimas horas, milhares de internautas começaram a procurar, nas principais redes sociais, ‘corrida de cavalos’, mas por que aumentou o interesse por essa atividade? Infelizmente, a resposta é devido ao acidente que ocorreu no México: um homem interrompeu uma corrida e foi atropelado.

Homem morre ao interromperem a corrida de cavalos (Especial )

Nas gravações é possível ver o momento exato em que o cavalo colidiu com a vítima e isso fez com que o cavaleiro caísse no chão sem qualquer tipo de proteção. Alguns meios de comunicação locais afirmaram que a pessoa envolvida “estava sob a influência de álcool e entrou na pista para observar como os cavalos se aproximavam, resultando em um atropelamento que deixou o cavaleiro gravemente ferido”.

A vítima fatal foi identificada como Sergio Veliz Cabrera,, enquanto o cavaleiro, de apenas 17 anos, morreu no hospital: “Por ‘imprudência’, o cavaleiro de 17 anos, identificado como Jesús Guadalupe, faleceu. Meios de comunicação locais não mencionam a condição do cavalo”.

Até agora, o vídeo acumulou milhares de visualizações nas redes sociais, onde se podem ler comentários como “O cavaleiro e o cavalo estão bem?”, “Estou preocupado com o estado do cavalo” ou “Parece que há muitos bêbados, nem sequer delimitam o que seria a pista de corrida, só pegaram um quando poderiam ter sido mais”.