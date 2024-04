Comunidade homenageia e emociona guarda de trânsito em sua aposentadoria

Ao completar 69 anos, Alice Kay Tolbert encerrou sua carreira como guarda de trânsito numa cerimônia emocionante, marcada por lágrimas e uma calorosa homenagem da comunidade que serviu por quase duas décadas.

Sob qualquer clima, Alice manteve a segurança do cruzamento próximo a uma escola em Berkeley, Califórnia, zelando pela integridade física de cada criança que por lá passava. Sua dedicação transcendeu suas obrigações, tornando-a uma amada guardiã no coração de todos que tiveram o prazer de conhecê-la.

A despedida de uma guardiã

Durante a celebração surpresa de sua aposentadoria, alunos expressaram seu carinho e gratidão com flores, cartazes, balões e chocolates, retribuindo o afeto e cuidado que Alice dispensou ao longo dos anos.

A pequena Penelope, estudante do terceiro ano, relembra com carinho os cumprimentos matinais e o sorriso acolhedor de Alice, bem como a generosidade inesperada ao presentear a aluna com um de seus colares.

Foto: Matthew Faircloth

O chamado para se tornar guarda veio de um sonho inspirador que levou Alice de Gadsden, Alabama, para Berkeley em 1971. Respondendo a uma voz interior, Alice encontrou seu propósito e, coincidentemente, uma vaga recém-aberta para o posto de guarda de trânsito, confirmando seu destino.

Alice não apenas zelou pela segurança dos alunos mas também deixou marcas indeléveis em suas vidas, com perguntas gentis e memoráveis interações diárias. Ella Faircloth, aluna do oitavo ano, recorda-se dos abraços e danças compartilhadas, evidenciando o impacto profundo de Alice em sua jornada escolar.

Fonte: Berkeleyside