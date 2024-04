Uma mulher foi acusada por levar seu cachorro à açougue para que lhe tirassem a pele

Uma situação inusitada ocorreu na Argentina, onde a polícia deteve e posteriormente a justiça acusou uma mulher de 51 anos que levou seu cachorro chamado Tobías, um Golden Retriever de 9 anos, a uma açougue para que o “esfolassem” (retirassem o pescoço) para usar sua pele em estofamento.

Por mais que pareça uma cena retirada de um filme, o fato foi real e as autoridades tiveram que agir diante dessa situação que parecia muito normal para a mulher.

"Uma vizinha de La Plata foi denunciada porque levou o cachorro até a açougue e perguntou se poderiam 'abatê-lo'. A polícia foi resgatar o pobre animal e a senhora explicou calmamente seus motivos", publicou um usuário nas redes sociais que inicialmente divulgou a notícia.

Pedido de retirada da pele

Na chegada da polícia à residência da mulher, os oficiais informaram que ela estava sendo denunciada por levar o cachorro para o açougue para ser abatido, algo que ela não negou em nenhum momento.

“A senhora respondeu: ‘Não entendo qual é o problema’, deixando os oficiais surpresos, pois não acreditavam que ela estivesse falando sério.”

Depois, ela tentou explicar suas ações dizendo que seu pai e avô eram do campo, que sempre trabalharam com cavalos e que quando passava um certo tempo, eles os mandavam para serem abatidos, e ela pretendia fazer o mesmo com o cachorro.

"Vi que ele já estava em idade. É um bom cachorro, faz cocô bom, tem bons dentes", argumentou como se nada para proceder a explicar o processo: "você o esfola, tira todo o pelo que é usado para certas coisas, depois tira o couro que é usado para estofamentos, os dentes para odontologia e a carne para..."

"Isso é o que se faz com os animais", acrescentou diante do desconcerto do oficial, que disse que iriam tirar o cachorro dela, mas ela argumentava que estavam enganados porque "já estava em idade".

Após isso, os oficiais procederam a resgatar o cachorro diante da raiva da senhora, que continuava defendendo sua posição e até mesmo agrediu Tobias na frente dos policiais.

Depois, ficou sabido que “A mulher de 51 anos foi detida e acusada de violar a lei 14346, de maus-tratos aos animais. - Tobias, o Golden Retriever de 9 anos, foi resgatado”, informou o portal de notícias Vía Szetaí.