Um homem descobriu a suposta infidelidade de sua esposa graças aos seus papagaios

Recentemente, foi divulgado um caso peculiar onde alguns papagaios teriam revelado a um homem que sua esposa possivelmente estava sendo infiel. Em primeira instância, sabe-se que é um fato ocorrido na Turquia e, devido às suas características, rapidamente se tornou viral nas redes sociais, devido à forma curiosa como ele descobriu a traição.

A plataforma onde ele foi descoberto através de sua conta no X foi ‘Haber’, onde publicaram a foto do homem enganado com seus papagaios. De acordo com o que revela a publicação do portal, a declaração do homem, cuja identidade permanece anônima, aponta que suas aves começaram a repetir a seguinte frase: “Meu marido não está em casa, venha”.

Incomodado com o que aconteceu, o homem compareceu aos tribunais em 25 de março para processar sua esposa por suposta infidelidade. De acordo com o que foi publicado, as partes envolvidas no caso já compareceram perante um juiz no Palácio da Justiça de Istambul.

Outro caso semelhante ocorreu no início deste ano, onde foi revelado que uma mulher descobriu que seu namorado estava traindo-a, pois ao ir à casa dele, seus papagaios começaram a repetir o nome de uma certa “Jess”. A jovem confrontou seu parceiro, e embora ele tenha negado tudo, a mulher decidiu terminar o relacionamento diante das suspeitas, conforme relatado por meios de comunicação internacionais.

A infidelidade refere-se, popularmente, às relações afetuosas do tipo romântico, a curto ou longo prazo, estabelecidas com pessoas diferentes do vínculo oficial que muitas vezes são mantidas em segredo por serem consideradas uma ameaça à instituição familiar.

É a quebra de uma promessa de permanecer confiáveis um ao outro no relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união estável. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que está envolvida em relacionamentos afetivos e/ou sexuais com outra pessoa.