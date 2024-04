Ana Júlia, também chamada de ‘Vovozona’, cobra de quase 7 metros tida como a ‘sucuri mais famosa do mundo’, apareceu morta na última semana em Bonito, sudoeste de Mato Grosso do Sul.

De início, havia sido informado que a serpente gigante apareceu às margens do rio Formoso com marcas de tiro. Contudo, o g1 revelou de forma exclusiva que, na verdade, a sucuri morreu de forma natural, segundo informações da Polícia Científica.

No dia 24 deste mês, o documentarista Cristian Dimitrius identificou a cobra, encontrada morta no rio. “Comparei as marcas do rosto, que são como impressões digitais. Ela deve ser a sucuri mais famosa do mundo, totalmente emblemática para a região. Imagens com a serpente já rodaram o mundo”, revelou ele nas redes sociais.

Recomendados

A morte de Ana Júlia comoveu a cidade, pois a cobra já havia sido avistada em vários locais nos últimos anos. Diversas hipóteses sobre a morte foram levantadas. Na terça-feira (26), equipes da Polícia Militar Ambiental (PMA), da Polícia Civil, do Instituto de Criminalística e uma bióloga estiveram no local.

“O principal objetivo nosso era caracterizar ou não se a serpente foi morta de forma violenta por um disparo de arma de fogo ou até mesmo se ela tinha algumas lesões contusas que justificassem a morte dela”, disse o diretor da Polícia Científica de Mato Grosso do Sul, Emerson Lopes dos Reis.

As supostas marcas de tiro foram descartadas no próprio local e a perita veterinária não encontrou lesões no animal provenientes de disparos de arma de fogo.

Revelado o motivo da morte de Ana Júlia, sucuri gigante ‘mais famosa do mundo’ conhecida como ‘Vovozona’ Imagem: reprodução g1

Exames complementares realizados em Campo Grande (MS) foram feitos para confirmar. “Ela realizou outros exames, como imagens por raio-x, para que ela pudesse ter uma certeza de que esse animal não sofreu nenhum tipo de disparo de arma de fogo”, detalhou.

Durante o exame, o animal também foi medido, chegando em 6 metros e 36 centímetros.