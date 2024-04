Punição absurda em escola: menina de 5 anos foi abusada por menino de 7 anos

Uma mãe de família tem vivido um verdadeiro calvário com sua filha de cinco anos, que estuda na Instituição Educacional Distrital - Ciudadela Colegio de Bosa, na Colômbia. Ela afirma que um colega de sala de aula de sua filha, com mais de sete anos, abusou da menor.

“Era um caso de bullying, que estava sendo discutido com a professora de muitas maneiras e formas e não foi levado a sério. O menino batia na menina diariamente, a tratava mal, torcia os dedos dela. A incomodava. Nós íamos buscar a menina e ela chorava e dizia que não queria mais estar lá”, disse a mãe da menor afetada ao Noticias Uno.

No dia 18 de março passado, a mãe da criança notou algo estranho e perguntou à sua filha. Ela respondeu: "Mamãe, eu caí e quando caí, enterrei meu próprio sapatinho", o que me pareceu extremamente estranho", disse a mãe.

Abuso entre alunos

Ao chegar à casa da menina, a mãe percebeu que a roupa íntima da criança estava manchada e escreveu para a professora de sua filha, mas ela não respondeu.

No dia seguinte, a mãe leva novamente a menina para a escola, mas ao retornarem, a pequena estava mais calada do que o normal e, ao colocar o pijama nela, percebe que há mais sangue em suas partes íntimas.

A mãe leva a menina a um hospital, onde, entre lágrimas, a pequena confessa o que está acontecendo na sala de aula, onde a deixam trancada como castigo com seu próprio agressor, um menor de sete anos, que comete atos obscenos com a menina, ferindo suas partes íntimas.

Após confirmar a agressão com exames médicos, a mãe da menor foi até a escola, mas lá afirmou ter recebido ameaças. "‘Se eu promover violência com os outros pais, eles (a escola) tomarão medidas contra mim e eu teria que lidar com o assunto internamente’, disse a mãe da menina.

A escola respondeu com um comunicado afirmando que as explicações do caso são da responsabilidade do Bem-Estar Familiar, Secretaria de Saúde e do Ministério Público. Até o momento, a mãe não apresentou a denúncia ao Ministério Público, pois não foi recebida nas três ocasiões em que compareceu.

Nesta segunda-feira, 1º de abril, haverá um protesto de mães na sede educacional para exigir respostas sobre este caso na Instituição Educacional Distrital - Cidadela Colégio de Bosa.

Por sua vez, a Secretaria de Saúde de Bosa emitiu um comunicado afirmando que desde que souberam do caso têm prestado apoio à família da menor, no entanto a mãe da menina afirma que isso não é verdade.