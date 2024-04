Mas o que dizia? Cliente de cafeteria denuncia assédio por mensagem em copo

As cafeterias se tornaram, há muitos anos, um dos estabelecimentos mais frequentados por estudantes e trabalhadores. Algumas empresas colocam o nome do cliente em seus copos para que ele tenha uma experiência mais personalizada. Vários baristas vão além do simples e decoram os recipientes com mais coisas, mas o que seria o pior que poderia ser colocado nos recipientes?

Nas últimas horas, uma mulher chamada Kenia usou sua conta pessoal do X para denunciar um funcionário de uma cadeia muito popular por assediá-la: "Olá @StarbucksMex hoje aconteceu esta situação desagradável com um de seus baristas que me colocou essa frase abaixo do meu nome. Nem consigo mais pedir um café sem ser assediada, por favor eduquem seu pessoal e que nenhuma mulher tenha que chorar de impotência como eu".

A bebida dizia "Giselle, você está muito bonita", embora a postagem tenha sido feita em 20 de fevereiro deste ano, só nos últimos dias é que o fato se tornou muito popular na rede social de Elon Musk. A grande maioria dos internautas afirmou que a mulher estava "exagerando", ao que ela respondeu: "Para todos aqueles que vêm me atacar e dizer que não sou bonita, do anonimato de suas contas falsas, aqui estou, sem medo do escárnio público. E claro que não sou bonita, sou LINDA e, acima de tudo, abençoada por Deus".

O assédio não é um jogo

De acordo com as leis da maioria dos países atualmente, o assédio é assediar “uma pessoa solicitando favores sexuais para si mesmo ou para um terceiro, ou (que) realize uma conduta de natureza sexual indesejável para quem a recebe”. Este crime será punível quando causar prejuízo ou dano, muitas vezes especificam-se penas de um a três anos de prisão. E serão aumentadas em metade se a vítima for menor de idade ou uma pessoa sem capacidade para compreender o significado do ato, independentemente de existir seu consentimento expresso.