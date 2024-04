Indivíduo ataca ator da crucificação e as redes sociais explodem... de rir

No meio das tradicionais representações da Semana Santa, um evento inesperado e extremamente peculiar abalou as redes sociais.

Um vídeo está circulando no X, Facebook e TikTok no qual se vê um indivíduo interrompendo dramaticamente a crucificação de Jesus para enfrentar os romanos, em uma cena que deixou perplexos muitos e gerou risadas entre outros.

Batalha épica na Semana Santa se torna viral

O incidente ocorreu durante uma interpretação da Paixão de Cristo, onde um homem, em um ato que parecia saído de um filme épico, invadiu o palco equipado com um objeto metálico que parece ser uma panela ou capacete de motociclista.

Enquanto a música tocava ao fundo, o homem atacou por trás e se lançou sobre um dos atores que representava um soldado romano, golpeando-o na cabeça com o capacete - ou panela - e dando-lhe um chute no traseiro.

O que se seguiu foi quase surreal, pois os outros atores, numa tentativa de defender o romano agredido, se envolveram na briga, desencadeando uma luta durante a representação religiosa.

Alguns especulam que o homem agiu impulsionado por uma profunda fé e devoção, vendo a representação como uma realidade que merecia ser defendida com firmeza. Outros sugerem que ele poderia ter estado sob a influência do álcool ou até mesmo ser um ateu provocador, embora as verdadeiras motivações por trás do ataque continuem sendo um mistério.

“Nada a ver com Judas”: usuários zombam nas redes sociais

Entretanto, a comunidade católica está dividida, alguns expressam seu descontentamento pela interrupção da representação, enquanto outros acham humor na situação, afirmando que a Paixão de Cristo, de alguma forma, ganhou vida naquele momento peculiar.

Apesar de que se desconhece a origem e a data exata da gravação, o fragmento já se tornou viral nas redes sociais, inundando-as de piadas, zombarias e comentários sarcásticos.

"A legião romana caiu sobre ele","ele deve ter estado na última ceia, nada a ver com Judas","esse homem sentiu todo o poder de Cristo","tremendo pandeiro!!","sempre tem que sair um meme nessas datas", e "hahaha o melhor de tudo é o chute que ele dá", foram alguns dos comentários engraçados nas redes sociais.

A Semana Santa, que normalmente se caracteriza por sua solene e reflexiva, foi surpreendida por este evento que certamente será lembrado por muito tempo como um momento incomum e engraçado na história das representações religiosas.