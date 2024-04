Homem que personificava Jesus recebeu choque elétrico na cruz, durante a Via Sacra

Homem que personificava Jesus recebeu um choque elétrico na cruz, no meio da Via Sacra Redes Sociais

Um homem ficou gravemente ferido depois de sofrer um acidente enquanto personificava Jesus, durante a Via Sacra, como parte das diferentes atividades religiosas realizadas durante a Semana Santa em todo o mundo. O homem sofreu queimaduras devido a uma descarga elétrica, depois que a estrutura em que estava ‘crucificado’ tocou nos cabos elétricos na Guatemala.

O momento exato foi captado por um dos fiéis que participaram da atividade religiosa. No vídeo, é possível ver como um grupo de fiéis ergueu a cruz até que uma das extremidades atingiu a fiação, causando o choque e os gritos das pessoas. Diante dessa situação, aqueles que seguravam a cruz soltaram as cordas e a deixaram cair.

De acordo com meios de comunicação locais, o homem que interpretava Jesus foi levado às pressas para uma unidade de saúde, pois apresentava queimaduras e várias feridas causadas pela queda.

Recomendados

A seguir o vídeo:

O que acontece se você receber um forte choque elétrico?

Uma corrente elétrica pode causar lesões de quatro formas: parada cardíaca devido ao efeito elétrico no coração, destruição de músculos, nervos e tecidos por uma corrente que atravessa o corpo, queimaduras térmicas pelo contato com a fonte elétrica.

A lesão por corrente elétrica ocorre quando esta passa através do corpo e afeta o funcionamento de um órgão interno ou, às vezes, queima o tecido. Muitas vezes, o sintoma principal é uma queimadura na pele, mas nem todas as lesões graves são visíveis. As descargas elétricas podem causar queimaduras, ou não deixar nenhuma marca visível na pele.