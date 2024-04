Ele ligou para a polícia porque seus vizinhos estavam fazendo churrasco na Sexta-feira Santa

Em Rawson, província de Buenos Aires, foi divulgada uma situação curiosa durante o fim de semana santo, onde uma família chamou a polícia para reclamar de alguns vizinhos que estavam causando problemas. Obviamente, os policiais responderam imediatamente à denúncia.

No entanto, não havia nenhum crime para relatar como a polícia acreditava. Ao entrar no apartamento, descobriram que a família acusada pelos vizinhos estava sentada à mesa, enquanto o churrasco estava sendo preparado na churrasqueira.

A polícia quis saber qual era o crime e, claro, o denunciante disse mais tarde que chamou a polícia porque iriam comer carne na Sexta-feira Santa, o que é proibido pela tradição da Igreja Católica.

No entanto, o vizinho ofendido não ficou satisfeito, uma vez que a polícia apenas tomou os dados do churrasqueiro e foi embora, então ele ligou furioso para o zelador do prédio para reclamar do pecado de seus vizinhos.

Por que não se come carne na Semana Santa?

Para quem não está familiarizado com esta tradição cristã, trata-se do tempo litúrgico pelo qual os crentes se preparam espiritualmente para a Páscoa. Quarenta dias de purificação e iluminação que começam na Quarta-feira de Cinzas e terminam no Sábado Santo, período que, além de todos os atos religiosos, é caracterizado pelo jejum e abstinência de carne.

Por parte dos praticantes cristãos, o jejum é uma purificação que, segundo a Bíblia, é realizada há milênios, visto que vários personagens bíblicos o praticaram.

Moisés jejuou por 40 dias e 40 noites quando estava no monte com Deus. O rei Davi fez o mesmo quando seu filho de sua união adúltera com Betsabé ficou doente de morte como castigo. Até mesmo Jesus se retirou para o deserto para jejuar antes de começar seu ministério. Foi a partir daí que a Igreja começou a desenvolver seus primeiros rituais imitando a vida e sacrifício dessas figuras.

O jejum começou a ser usado nos primeiros anos do cristianismo, mas levou vários séculos até ser estabelecido como preparação para a Páscoa. A partir do ano 385, é registrada a celebração em Roma de um jejum preparatório para esta festa, mas somente no século IV é que se definiu a duração exata de 40 dias.

De acordo com os ensinamentos da Igreja Católica e das escrituras sagradas, a carne representa o corpo de Cristo crucificado, portanto, comê-la na Semana Santa é considerado falta de respeito e até mesmo um pecado. Com o passar dos séculos, a igreja tornou o ritual um pouco mais acessível para que muitos possam respeitá-lo, por exemplo, em vez de não comer nada, passou-se a fazer apenas uma refeição forte por dia e abster-se de comer carne na Quarta-feira de Cinzas, na Sexta-feira Santa e nas demais sextas-feiras da Quaresma.