É infidelidade? Jovem surpreendeu o namorado olhando fotos de uma modelo internacional conhecida

Um vídeo recente publicado na plataforma digital TikTok gerou debate e controvérsia entre os internautas, pois se trata de uma suposta infidelidade. No vídeo, é mostrado o momento em que uma mulher confronta seu namorado por estar olhando fotos e vídeos da influenciadora e modelo do OnlyFans mexicana, Karely Ruiz.

O vídeo foi publicado e compartilhado pela usuária @angeliicaa_mno. Nas imagens, é possível ver como o jovem, alheio à câmera, se envolve no conteúdo de Karely Ruiz, dando zoom em suas fotos e vídeos. Por outro lado, sua parceira o questiona sobre o que está vendo, e ele responde evasivamente. No entanto, ao ser descoberto, ele tenta remediar a situação mostrando outra coisa em seu celular.

A publicação desencadeou um intenso debate sobre os limites em um relacionamento, principalmente se o comportamento do jovem pode ser considerado como infidelidade. Alguns usuários expressaram solidariedade com a jovem protagonista, compartilhando experiências similares e questionando a lealdade em seus próprios relacionamentos, chegando ao ponto de não olhar fotos de celebridades ou modelos relacionados ao mundo da venda de conteúdo, como é o caso de Ruíz.

Recomendados

A seguir o clipe:

Da mesma forma, surgiram opiniões divergentes que defendiam a privacidade e autonomia no uso das redes sociais, sugerindo que ver o conteúdo de outras pessoas não necessariamente implica deslealdade, uma vez que não envolve nenhuma ação além de observar.

A infidelidade é a quebra de uma promessa de permanecer fiel um ao outro no relacionamento de casal. Pode surgir no casamento, no namoro ou na união livre. É um abuso ou mau uso da confiança depositada em uma pessoa que estabelece relações afetivas e/ou sexuais com outra pessoa.