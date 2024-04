Criminoso revelou a traição de sua vítima para sua esposa enviando as conversas do WhatsApp

Uma mulher viralizou nas redes sociais depois de contar a história de como descobriu a infidelidade de seu parceiro enquanto estava grávida. O que chamou a atenção dos internautas foi a forma como descobriu a traição. Foi graças a um ladrão que roubou o celular de seu parceiro. De acordo com o relato compartilhado por ‘Andrea’, usuária do TikTok que narra a história, a irmã de seu parceiro informou que ele foi assaltado e que lhe roubaram a carteira e o celular.

Nesse momento, a jovem estava grávida, então pensou que era uma desculpa para não lhe dar dinheiro. Por esses motivos, ela decidiu escrever para ele pelo Whatsapp, para saber se o roubo era verdadeiro ou não. Foi aí que ela entrou em contato com o assaltante, que decidiu responder às mensagens da garota. O criminoso se identificou como ‘Adrián’, informando à jovem sobre a infidelidade com provas e tudo.

Foi o sujeito quem enviou à jovem provas de que ele estava conversando com outras garotas, bem como transferências de dinheiro que ele fazia para outras mulheres. Surpreendentemente, o criminoso sempre se mostrou amável com a jovem e até começou a flertar com ela. Muitos usuários da plataforma ficaram surpresos com a interação incomum entre a jovem e o ladrão de celulares.

Aqui estão as provas da infidelidade: https://bit.ly/3PSdD4r