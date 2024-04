Aos 11 anos, garoto ensina inglês com um toque cearense e faz sucesso online

Com apenas 11 anos e um carisma inegável, Eric Gurgel, um jovem nascido nos Estados Unidos com raízes cearenses, conquistou o coração dos internautas com sua maneira única de ensinar inglês.

Utilizando expressões típicas do Ceará, ele transforma a aprendizagem do idioma em uma experiência divertida e original, ganhando popularidade nas redes sociais.

Seu domínio do “Cearês” e do inglês permite que ele crie um conteúdo educativo que destaca as peculiaridades linguísticas de sua herança cultural, ao mesmo tempo, em que facilita o entendimento do inglês.

Da cultura cearense para o mundo

Filho de pais cearenses, Eric cresceu em um lar onde o português e as tradições brasileiras eram vivamente presentes, mesmo estando localizados no estado de Missouri. Foi essa imersão cultural que inspirou o jovem a iniciar seu projeto educativo nas redes sociais.

Ele capta expressões únicas do dialeto cearense e as traduz para o inglês, oferecendo dicas que vão além do ensino convencional de idiomas. Sua habilidade de conectar duas culturas tão distintas demonstra não apenas seu talento linguístico, mas também um profundo apreço pelas suas raízes.

Eric expressa uma admiração especial pelo Brasil, mencionando seu amor pelas praias de Fortaleza e pela água de coco, elementos que sente falta no coração dos Estados Unidos.

Essa conexão emocional com o país de origem de seus pais é uma prova do impacto que as experiências culturais têm sobre ele. Mesmo jovem, Eric já possui a desenvoltura de um educador, planejando suas lições e compartilhando seu conhecimento de forma independente, com o apoio dos pais na edição e divulgação de seus vídeos.

