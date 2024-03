Passageiro assedia sexualmente mulher e menor de idade durante voo

Uma usuária de redes sociais, Fernanda Gutiérrez (@Fer_Gtz), compartilhou uma série de imagens e vídeos alarmantes nos quais denuncia um caso de assédio sexual por parte de um passageiro durante um voo de Mérida para a Cidade do México (CDMX).

A vítima é obrigada a viajar no mesmo voo que o assediador

De acordo com o seu testemunho, no voo 1109 da Viva Aerobus, um indivíduo identificado como Iván Villalobos Correa assediou sexualmente tanto ela quanto uma menor de idade, e ainda agrediu fisicamente o pai da menina quando tentava protegê-la.

Os incidentes, conforme relatado pela usuária de X, ocorreram em 25 de março, onde Villalobos Correa teria tocado indevidamente a menor de nove anos e a Fernanda dentro da aeronave.

Apesar das autoridades e o capitão do voo 1109 terem respondido à denúncia, voltando à pista para colocar o suposto agressor à disposição das autoridades, Fernanda afirma que o indivíduo foi libertado em 26 de março e posteriormente reintegrado ao mesmo voo que a menor que ele assediou.

"Fernanda disse: 'No voo 1109 da VivaAerobus de Mérida para o México, um homem nos violentou, nos tocou e agrediu fisicamente uma menina de 9 anos, seu pai e eu. Apesar do que aconteceu, ele está livre e o colocaram no mesmo voo, revitimizando a vítima. #justiça'."

Testemunhas apoiam as vítimas do assédio

Os testemunhos de outros passageiros que testemunharam os eventos apoiam a versão de Fernanda, confirmando o que aconteceu na segunda-feira passada.

"Eu estava nesse voo e confirmo o que aconteceu. #justiça" e "Todo o avião viu e o capitão da @VivaAerobus declarou que houve assédio a uma menor de idade e a uma senhora, medidas serão tomadas. NÃO PODE SER QUE ESSE MALDITO ESTEJA LIVRE E TODAS NÓS EM PERIGO. VIVA AEROBUS FAÇAM JUSTIÇA E DETENHAM O SENHOR!"

"FACA JUSTIÇA, TODOS VIMOS, O PRÓPRIO PILOTO O DECLAROU COMO ASSÉDIO, TUDO ESTÁ GRAVADO!!!!”, foram alguns dos comentários de algumas passageiras que testemunharam este terrível ato.

Companhia aérea não responde à mãe da menor assediada

Fernanda apresentou uma denúncia contra Iván Villalobos Correa às autoridades da Cidade do México, enquanto a família da menor também o denunciou em Mérida, incluindo Brenda Martínez (@Dabren2207), que afirma ser mãe da menina assediada durante o voo.

"É sério @VivaAerobus que colocam no mesmo voo o assediador de 3 pessoas, incluindo meu marido e minha filha?? Novamente pedi ajuda e me disseram que não podem fazer nada porque não receberam o relatório", informou Brenda nas redes sociais.

Até o momento, nem a companhia aérea nem as autoridades de Yucatán ou da capital mexicana emitiram comentários a respeito, apesar de que o caso gerou indignação e a solicitação de uma ação firme por parte das autoridades competentes para abordar o assédio sexual e garantir a segurança de todos os passageiros.