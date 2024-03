Mãe vende os olhos de sua filha fazendo-a acreditar que ‘iriam brincar’ e a abandona em um terreno baldio

Um fato verdadeiramente sem alma ocorreu no México, onde uma menina de 8 anos foi abandonada por sua mãe em um local deserto, com os olhos vendados, pensando que iriam brincar. Embora o fato tenha ocorrido há alguns anos, foi agora que se tornou viral.

De acordo com informações da mídia local, a menina disse à polícia de Morelia que sua mãe vendeu seus olhos e disse que iriam brincar.

E claro porque a menina esperou por dias no local para que sua mãe voltasse, mas ela nunca retornou.

Alertados pela presença da menor vestida com tênis brancos, shorts rosa e um suéter preto com cinza, os vizinhos solicitaram urgentemente a intervenção das autoridades.

Ao vagar pela área, a criança foi vista pelos vizinhos e pelas câmeras de segurança, até que a polícia veio resgatá-la.

A criança estava em condições deploráveis por passar dias sem comer.

De acordo com as informações, a menina foi levada para a área de Atendimento à Violência Familiar, enquanto o paradeiro de sua mãe ainda é desconhecido.

Abandono de crianças no México

O abandono de crianças no México continua sendo um dos principais problemas sociais no país. De acordo com dados do Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família, em 2019 foram registrados mais de 12 mil casos de crianças abandonadas no México.

De acordo com dados do Sistema Nacional para o Desenvolvimento Integral da Família, no México existem cerca de 30.000 crianças em situação de abandono e desamparo.