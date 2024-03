‘Não chore, está me dando arrepios’: video revela abuso de prefeito contra funcionária

Um vídeo chave expôs o abuso cometido pelo prefeito de Laja no Chile, Roberto Quintana, contra uma funcionária da prefeitura, a quem beijou repetidamente, a ponto de deixá-la chorando e suplicando para que “por favor” a deixasse em paz.

Foi em agosto de 2021 quando o chefe municipal chegou ao escritório da mulher e começou a assediá-la ao vê-la sozinha. No registro, vê-se Quintana tentando beijar desesperadamente a trabalhadora, que o rejeita repetidamente.

"Em resumo, o agressor beijou a vítima 14 vezes em diferentes áreas de um lado do rosto. Além disso, o acusado a abraçou cinco vezes e em duas ocasiões tentou beijar a boca dela", diz parte da investigação de abuso sexual, conforme relatado pelo Biobío.

Recomendados

O vídeo é apenas uma amostra do assédio constante que o prefeito fazia à mulher, assédio que incluía "abraços excessivos, toques com as mãos ou olhares insinuantes".

A situação provocou um tique nervoso na pessoa afetada, que acabou em lágrimas.

"Não chore...é que você me deixa nervoso", diz o prefeito, que insiste em acariciar o rosto dela para beijá-la.

A defesa grosseira do prefeito

No entanto, antes que a gravação fosse apresentada como prova irrefutável, Quintana negou as acusações de abuso sexual, afirmando que "descarto completamente ter estado sozinho no escritório com a Sra. Pamela. Se cometi algum erro, tenho que pagar por isso. Se não cometi, terão que me pedir as desculpas devidas".

Além disso, acrescentou que as acusações eram apenas para "desestabilizar a administração e que não estavam permitindo que ele fizesse seu trabalho".