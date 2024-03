Apresentadora de televisão descobriu a infidelidade de seu parceiro por um preservativo

Carolina Cruz, uma reconhecida apresentadora de televisão colombiana, revelou através de seu livro ‘Meu mundo, minhas pegadas’ e o podcast com o mesmo nome, um pedaço de sua vida privada. Em um episódio recente, ela compartilhou uma anedota sobre a ocasião em que seu ex-parceiro a traiu e ela percebeu porque encontrou um preservativo usado.

"Na verdade, tive vários namorados e a grande maioria me traiu", disse Cruz em seu podcast. Em seguida, acrescentou que "a questão da fidelidade é uma escolha e uma escolha que nem sempre é fácil para todos. Foi o momento mais doloroso em um relacionamento para mim".

A apresentadora de TV quis compartilhar essa situação específica porque marcou sua vida há vários anos, quando ela tinha 24 anos. A dor veio do fato de ela estar muito apaixonada. "Esse namoro foi muito importante para mim, marcou minha vida", disse. No entanto, tudo acabou quando ela percebeu que havia outra mulher na relação.

A apresentadora de televisão que descobriu a infidelidade do parceiro por causa da camisinha Infidelidade (Foto: Unsplash)

Foi assim que ele encontrou a camisinha usada

"Não me faltou mais do que chegar em casa e vê-lo em ação. Mas encontrei a camisinha usada dentro do potinho do banheiro", revelou Carolina. Naquele dia, ela ligou para a casa dele e outra pessoa atendeu, então sentiu que algo não estava certo e começou a suspeitar. Depois, conversou com ele e marcaram de se encontrar. Mas ela começou a encontrar coisas que não batiam.

Ela assegurou que seu parceiro não estava mais mantendo contato visual com ela. Ela conta que, ao entrar no banheiro, abriu uma gaveta e encontrou uma caixa de preservativos aberta. Depois, descobriu um papel higiênico dobrado como um origami e, ao pegá-lo, havia um preservativo usado, o que se tornou prova suficiente para encerrar aquele relacionamento.

Aqui está o podcast: