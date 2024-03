Revoltado, marido larga a família depois de saber que a esposa fará o almoço de Páscoa para todos

Um homem buscou por apoio no Reddit depois de tomar uma decisão polêmica em relação ao feriado da Páscoa. Após descobrir que a esposa pretende receber sua família para celebrar o feriado com um almoço em sua casa, ele decidiu pegar os filhos e viajar para a casa de seus pais.

Sem se identificar, o homem conta que ele e a esposa são pais de 3 crianças com idades entre 6 e 11 anos. Eles moram em uma casa própria e que fica perto das casas dos familiares de ambos. No entanto, todos os demais moram em casas relativamente pequenas e que não conseguem acomodar reuniões familiares, sobrando para eles serem os anfitriões destas ocasiões.

Isso não seria um problema para ele se a postura dos parentes de sua esposa fosse um pouco diferente. “Eles sempre vêm para cá quando é nossa vez de passar o feriado com eles e não são os melhores convidados. Em algumas ocasiões eles trazem comida, em outras eles esquecem. Foram que nem mesmo se voluntariam para ajudar com a limpeza”.

Recomendados

“Eu já falei várias vezes que não gosto dessa atitude, minha esposa disse que tentaria conversar com eles, mas desde então nada mudou. No Natal as coisas aconteceram da mesma forma e eu cheguei ao meu limite. Disse a minha esposa que não vamos mais oferecer nossa casa para as celebrações até que algum outro parente dela faça o mesmo”.

Ele foi surpreendido

Diante de seu desabafo, o homem conta que a esposa afirmou que iria conversar com seus familiares e resolver a situação, porém ele foi surpreendido quando seus planos para uma Páscoa calma e em família foram alterados sem seu consentimento.

“Minha esposa foi almoçar com a irmã e sua mãe e, quando voltou, apenas me comunicou que as duas pediram para passar a Páscoa aqui e provar que podem fazer tudo de forma diferente ao nos ajudar. Tivemos uma grande briga por causa disso e eu disse a minha esposa que ela estará sozinha nessa”.

“Eu avisei que vou passar o feriado inteiro com a minha família e que se meus filhos quiserem eles podem vir comigo. Não vou ajudar em nada com a Páscoa dela e da família dela”.

“Por outro lado, ela agora acredita que eu estou exagerando e que deveria dar essa chance para sua família, mas eu não quero saber disso. Não vou me envolver porque não vou conseguir ficar quieto se algo der errado. Para completar, meus três filhos querem vir comigo e agora minha esposa está extremamente irritada comigo”, finaliza o homem.

Para os usuários do Reddit que acompanharam o desabafo, ele não está errado diante de toda a situação.

“Você não está errado e parece que sua esposa está sendo permissiva demais com a família dela. Ela até mesmo está tentando negociar algumas coisas. Tente pensar em como isso pode afetar seu casamento”, comentou uma pessoa.

“Se seus três filhos querem ir com você isso é um sinal mais do que claro de que algo está acontecendo”, comentou outra.