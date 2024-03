Filho decide proibir a mãe de levá-lo ao altar e o motivo surpreende

Um noivo decidiu pedir ajuda no Reddit depois de acabar envolvido em uma briga familiar devido a atitude de sua mãe. Segundo ele, ela ignorou completamente seus sentimentos e vontades diante de uma importante decisão sobre seu casamento.

Sem se identificar, o noivo conta que ele e a companheira decidiram que seriam levados ao altar por suas mães. No caso dele, a mãe é casada com seu padrasto visto que seu pai biológico faleceu quando ele tinha apenas 11 anos. Apesar de animada ao saber que o filho gostaria que ela a levasse ao altar, a mulher decidiu que não seria uma boa ideia fazer isso sozinha e estendeu o convite ao marido, com o qual o filho nunca teve um relacionamento próximo.

“Ela disse ao meu padrasto que eu queria que os dois me levasse ao altar, e ele veio todo feliz dizer que ficou animado ao saber que eu o estava considerando uma figura paterna porque sempre foi seu desejo ter um filho. Eu fiquei perdido na hora e disse a ele que pedi apenas para minha mãe me levar ao altar, não ele”.

“Conversei com minha mãe sobre isso e ela me disse que não via problemas em estender o convite para ele e que ele estava completamente animado com isso. Eu disse a ela que ele não é meu pai e que não queria ninguém ocupando o lugar do meu pai nessa situação”.

Ele retirou o convite

Diante da revelação, o noivo disse a mãe que ela deveria retirar o convite do padrasto imediatamente, pois somente ela iria levá-lo ao altar. No entanto, ela se recusou afirmando que isso “deixaria o marido devastado”.

“Eu disse a ela que não vou ser levado ao altar pelos dois e ela disse que agora era tarde demais e que eu deveria aceitar isso. Segundo minha mãe, isso seria devastador para o marido dela e eu disse que a culpa é dela por ter ignorado o que eu disse”.

“Disse a ela que se ela não arrumar as coisas eu não vou subir ao altar com ela ao meu lado. Se ela não resolver isso, então eu retirarei o convite dela e assim ela pode dizer ao marido que nenhum dos dois subirá ao altar comigo. Ela então passou a me chamar de infantil e me acusou de estar excluindo um bom homem da minha vida como forma de punir suas atitudes de boa esposa”, finaliza o noivo.

Para os usuários do Reddit, ela é quem o está punindo por suas próprias escolhas.

“O casamento é seu, ela que estragou tudo. Não a deixe passar por cima dos seus desejos e escolhas”, comentou uma pessoa.

“Envie uma mensagem a ela dizendo que aceita e respeita a escolha dela de não te levar ao altar”, finalizou outra.