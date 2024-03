A reação viral de uma jovem quando descobre que sua amiga beijou seu irmão

O TikTok tornou-se um espaço onde muitos contam suas experiências, desde as mais divertidas até as mais curiosas, engraçadas, dramáticas e emocionantes. Neste espaço, apresentamos o caso viral de três amigas espanholas, pois duas delas revelaram que uma beijou o irmão da terceira, a reação desta última é muito comentada.

O momento foi compartilhado por uma das garotas através de sua conta @inesaraujo_ na plataforma chinesa. No vídeo, é possível ver quando a jovem descobre que seu irmão beijou uma de suas duas amigas, ou seja, as amigas dela.

"Uma de nós se envolveu com o irmão de alguém daqui", disse uma das jovens, seguido por um grande silêncio. Foi então que a irmã do rapaz em questão percebeu que se tratava dela e de seu parente, e imediatamente reclamou com quem beijou seu irmão.

"Eu te mato, Marina. Você ficou com o Juan?", disse a garota. Embora as outras duas não dissessem nada, seus sorrisos deram uma resposta e foi aí que a jovem gritou: "O quê?! Marina, você ficou com meu irmão? O quê?! Quando? Marina?"

As outras duas não paravam de rir, e Marina concordou com a cabeça, respondendo que sim, enquanto isso, a irmã de Juan estava apenas impressionada e chateada com a situação, pois nunca suspeitou que seu irmão estivesse envolvido romanticamente com alguma de suas amigas.

Na Espanha, o termo “liarse” ou “liar” significa que ficaram acordados até muito tarde, que dura no tempo, também pode significar o ato de se acariciar e beijar sem chegar a um relacionamento.

Reações à revelação viral

As reações foram abundantes rapidamente no vídeo de @inesaraujo_, onde algumas pessoas apoiaram Marina e outras apoiaram a irmã de Juan. A publicação superou um milhão de visualizações.

"Essas são as amigas que minha irmã deveria ter!", "Que amigas", Mas e o que acontece ao se envolver com o irmão dela?", "Amiga, saia desse 'grupo de 3'", "não disseram nada a ela", "a do meio não aguentava mais guardar o segredo 😂😂 adoro as expressões", "o irmão vendo isso", "agora entendo por que minha irmã não me apresenta às amigas dela", foram alguns comentários.

O caso evidencia as situações que ocorrem entre amigos. Alguns veem o caso como algo divertido, mas outros destacam que também poderia ser interpretado como falta de lealdade das jovens para com a irmã de Juan, já que não lhe disseram que uma delas beijou seu irmão.