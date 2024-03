Por fazer uso inadequado dos pesos, mulher machuca jovem na academia

As academias são espaços dedicados ao exercício; muitos destes locais são frequentados por pessoas que têm como objetivo melhorar a sua condição física. Infelizmente, existem frequentadores que não possuem a informação adequada para utilizar os equipamentos, colocando em risco a sua própria integridade.

Nas últimas horas, começou a se popularizar, através das redes sociais, o momento em que uma mulher feriu um jovem com uma barra de pesos. No vídeo de 14 segundos, pode-se ver várias pessoas fazendo diversos exercícios. No fundo da gravação, uma mulher estava retirando os discos de uma barra, no entanto, ela só removeu o peso de um lado, fazendo com que o objeto metálico saísse voando.

Instante em que as pessoas correram para ajudar o atingido (Captura de pantalla )

Infelizmente, a vítima não percebeu o acidente e permitiu que o tubo atingisse sua cabeça. Mesmo que a responsável tenha corrido para evitar a lesão, o homem já estava no chão devido ao forte impacto. Algumas pessoas presentes ajudaram o afetado e até correram em busca de ajuda profissional.

Recomendados

O que acontece se você levar um golpe forte na nuca?

A barra com a qual o homem foi atingido tem um peso de 20 quilos, por isso muitas pessoas afirmam que o impacto foi muito grave. De acordo com alguns portais, os sinais e sintomas de uma concussão cerebral podem incluir o seguinte:

Dor de cabeça

Zumbido nos ouvidos

Náuseas

Vômitos

Fadiga ou sonolência

Visão turva

Até agora, o vídeo acumula mais de seis milhões de visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Pessoas como ela deveriam ser expulsas de todas academias do mundo...”, “Se você levanta os pesos, então deveria saber melhor como funciona”, “Isso também era TÃO evitável para ambas as partes... Ela obviamente cometeu um grande erro, mas ou ele estava com fones de ouvido ou a academia estava tocando música em alto volume” ou “Ele ainda não chegou à parte de suas aulas onde explicam como a gravidade funciona”.