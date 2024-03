Funcionária banha ladrões com gasolina e impede roubo

Funcionária banha os ladrões com gasolina (Captura de pantalla )

As câmeras de segurança são dispositivos colocados em muitos lugares para ter evidência de um evento anormal. Esses objetos ajudam a esclarecer como as coisas aconteceram e servem como evidência para se defender de acusações, mas também as câmeras ajudam a documentar atos de coragem, como o de uma mulher que conseguiu impedir um roubo em um posto de gasolina.

No vídeo de quase dois minutos, vê-se como dois supostos ladrões começaram a intimidar a atendente. Apesar de manter alguma compostura, os homens continuavam determinados a roubar objetos de valor. A vítima foi se aproximando lentamente da bomba de gasolina e, num movimento único, jogou o líquido inflamável nos jovens.

Entretanto, um elemento de segurança reagiu de forma apropriada e apoiou a vítima para deter o motociclista e seu acompanhante. Mais colegas da vítima se juntaram e conseguiram deter os dois envolvidos. Alguns moradores chegaram para agredir os ladrões e assim demonstraram a indignação da sociedade com os constantes roubos.

O repórter Fernando Cruz, que compartilhou os acontecimentos através de X, afirmou que “dois indivíduos que viajavam em uma motocicleta tentaram assaltar a atendente de um posto de gasolina. Um policial os deteve e a corajosa jovem os banhou com combustível (gasolina comum)” e os fatos ocorreram numa cidade do México.

Até agora, o vídeo acumula milhares de visualizações na rede social de propriedade de Elon Musk, onde se podem ler comentários como “Que belo chute de afastamento ele deu”, “O entregador da entregou o pedido deles xD hahahaha”, “Hahahaha o entregador muito sério com o trabalho, desceu para dar uns bons chutes” ou “Eu seria o da entrega hahahaha. Pegou eles como se a bola estivesse quicando, cara”.