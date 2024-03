Denunciam caso chocante de bullying em uma escola: um aluno chuta um colega com deficiência no chão

Através das redes sociais, foi divulgado um grave incidente ocorrido na escola María Reina, no Chile, onde a vítima é um menino com espinha bífida, que está no sexto ano do ensino fundamental.As autoridades reagiram imediatamente ao lamentável incidente e já anunciaram ações.

No vídeo, podemos ver que as crianças estão dentro de uma sala de aula e uma delas está chutando repetidamente o colega no chão.

A Defensoria da Infância esclareceu através de sua conta no “X” que “diante dos fatos de abuso a uma criança em uma escola em Isla de Maipo, informamos que tomamos conhecimento da grave situação e entraremos em contato com o pai o mais breve possível para iniciar ações”.

Diante dos casos de maus-tratos a uma criança numa escola em Isla de Maipo, informamos que tomamos conhecimento da grave situação e entraremos em contato com o pai o mais breve possível para iniciar ações. Solicitamos que não compartilhem o vídeo em respeito à sua privacidade. — Defensoría de la Niñez (@defensorianinez) 27 de março de 2024

Por outro lado, a chefe da Divisão de Proteção dos Direitos Educacionais da Superintendência de Educação, Marggie Muñoz, informou que "nós apresentamos uma denúncia de ofício com o objetivo de investigar o que aconteceu e determinar se o estabelecimento aplicou os protocolos de ação que devem estar em seu regulamento interno".

Testemunho do pai da criança agredida

Em conversa com 24 Horas, o pai da criança indicou que foi a mãe quem lhe mostrou o vídeo, que foi gravado por uma colega de turma da criança.

“Fui buscar meus filhos na casa da mãe, eles moram com ela, e a mãe me diz ‘preciso falar com você, é algo sério’, aí me mostra o celular. Fiquei com raiva e impotência ao ver como estão batendo no meu filho no chão,” relatou.

"Deu-me raiva de não ter estado lá para defender o meu filho", disse o homem entre lágrimas.

A família agora espera que a justiça seja feita e está considerando retirar o filho da instituição.