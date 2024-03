Cega de ciúme, mulher destrói o vestido de noiva da irmã e é obrigada a comprar um novo

Uma mãe desesperada buscou por apoio no Reddit depois de descobrir que sua enteada destruiu completamente o vestido de noiva de sua filha, que se casa dentro de alguns meses. Segundo ela, a jovem agiu dessa forma pois está inconformada com o fato de que a irmã se casará antes dela.

Sem se identificar, a mãe conta que criou as duas filhas, sendo a mais velha filha de seu marido e a mais nova sua filha biológica. O pai das meninas faleceu anos atrás e ela foi a responsável por cuidar delas até a vida adulta. No entanto, essa tarefa não foi simples visto que a filha mais velha sempre transformou seu relacionamento com a irmã em uma espécie de competição.

“Ela sempre criou um ambiente competitivo em que precisa estar a frente da minha filha por qualquer motivo e em qualquer circunstância. Minha filha, por outro lado, nunca ligou para essas coisas então eu sempre precisei me envolver e pedir para minha enteada se acalmar e parar de pensar que tudo é uma competição”.

“Minha filha ficou noiva quando sua irmã já estava noiva há 8 meses, porém, apenas 2 meses depois do noivado ela anunciou a data de seu casamento e este acontecerá antes do casamento da irmã, o que provocou a ira dela”.

Ela tentou apaziguar a situação

A mãe explica que ao saber da data do casamento da irmã, sua enteada simplesmente surtou e tentou fazer de tudo para que a data fosse alterada ou para que seu casamento fosse celebrado antes. No entanto, ela não conseguiu nenhuma das duas coisas.

“O casamento já estava pronto para acontecer e minha filha tinha comprado seu vestido de noiva. Minha enteada viu e sabia que o vestido estava no quarto da minha filha, mas não fez nada a não ser nos ignorar completamente por toda uma semana. Ela então veio nos visitar e pediu licença para ir ao banheiro, depois de um tempo voltou dizendo que o noivo estava esperando por ela e que precisava ir embora. Nós achamos estranho e assim que minha filha entrou em seu quarto deu de cara com o vestido completamente destruído”.

“Ficamos chocadas que minha enteada fez isso apenas para evitar o casamento da minha filha, que ficou totalmente desolada. Eu confrontei minha enteada e ela envolveu seu noivo na confusão que terminou comigo a mandando pagar pelo vestido ou encarar uma denúncia formal pelos seus atos. Ela se desculpou e disse que tem problemas de saúde mental, mas que não tem como usar o dinheiro de seu casamento para pagar pelo vestido. Ela está tentando negociar comigo desde então e segue falando que agora teremos que adiar o casamento, mas eu me recusei a fazer isso. Eu paguei outro vestido para minha filha, mas minha enteada não sabe”, finaliza a mãe.

Para os usuários do Reddit, ela também deve garantir que a enteada não chegue perto do local do casamento ou outro desastre pode acontecer.

“Fique ao lado de sua filha e continue fazendo sua enteada pagar pelo que ela fez”, comentou uma pessoa.

“Coloque ela na justiça e peça pelo valor do vestido somado de danos morais e materiais. Também garanta que ela seja banida do casamento ou algo pior pode acontecer”, finalizou outra.