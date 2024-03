Youtuber deixa todos em silêncio após limpar seu joystick: descobriu uma surpresa nojenta

Um famoso youtuber australiano chocou ao limpar um de seus joysticks e mais com o que descobriu dentro dele, rapidamente se tornando viral. E é que uma verdadeira invasão de formigas foi revelada.

No entanto, não eram apenas formigas, mas também larvas e ovos, que tinham sua casa dentro do comando.

De acordo com os antecedentes, ele abriu o controle do Dreamcast, correspondente a um console retrô da SEGA. O joystick havia sido comprado no Japão há cinco anos e nunca tinha sido utilizado.

O youtuber RyanUkAus relatou que, ao começar a limpar, decidiu não exterminar a colônia de formigas, colocando o aparelho em um recipiente de plástico com várias folhas e ervas.

Invasão de formigas no controle Captura

Dessa forma e com o passar das semanas, os insetos começaram a transferir suas larvas.

De acordo com o relato do próprio youtuber, é muito provável que algum elemento açucarado ou similar tenha se infiltrado para atrair a formiga, que, de acordo com sua própria teoria, deveria ser nativa da Austrália.

Depois de ser completamente limpo, o controle voltou a funcionar sem problemas.

Este criador de conteúdo australiano se dedica a fazer vídeos sobre consoles clássicos e antigos, onde além de dar os detalhes, ele os conserta.

Após divulgar esse fato, outros usuários também relataram que algo semelhante havia acontecido com eles, com outros controles e consoles. E não apenas com formigas, mas também com baratas.

“O fato de que as formigas simplesmente limpavam o que sujavam e tudo voltava ao normal com um dano mínimo é muito estranho, como se você apenas emprestasse e elas cuidassem muito bem, tão raro”; “Nunca teria pensado em deixá-las limpar sua própria bagunça. Muito interessante”, escreveram alguns seguidores.