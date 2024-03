Para além do jejum: por esta razão não se come carne na Semana Santa

Más allá del ayuno: por esta razón no se come carne en Semana Santa Foto: (Especial)

A Semana Santa, uma das festividades com maior significado para a fé católica, começou para comemorar os eventos mais relevantes da vida de Jesus: sua paixão, morte e ressurreição.

Por isso, milhares de fiéis vivem esta celebração religiosa seguindo as tradições. Entre essas práticas está a de não comer carne durante a Semana Santa, ou seja, durante este período os fiéis se dedicam à oração e ao jejum.

Mas, por que não se come carne na Semana Santa. De acordo com o site Catholic.net, quando Jesus sentiu fome e sede no deserto, foi tentado pelo diabo e ele rejeitou a oferta. Portanto, todos os fiéis devem se abster do consumo de carne.

Nesse sentido, alguns crentes deixam de comer carne durante a Semana Santa como um ato de solenidade e respeito ao corpo crucificado de Jesus.

Em que dia da Semana Santa não se come carne e se pratica jejum?

Alguns devotos renunciam à carne durante toda a Quaresma, que começou em 14 de fevereiro com a Quarta-feira de Cinzas. No entanto, a tradição da Igreja Católica de honrar o sacrifício de Jesus através da abstinência de carne é realizada em todos os sextas-feiras deste período. Este ano termina em 29 de março com a Sexta-feira Santa.

Embora haja aqueles que não são tão ligados à religião, param de comer carne vermelha na Sexta-feira Santa e optam por frango ou peixe.