Mulher ignora as dores da ex-cunhada e se torna amiga da amante do irmão

O poder devastador de uma traição reflete nas partes envolvidas e em seus amigos e familiares próximos. Desde o término de amizades a rupturas familiares, uma traição nunca termina envolvendo apenas o ex-casal e a terceira parte. Em alguns casos nem mesmo passar do tempo é capaz de apaziguar a situação e os reflexos podem se tornar permanentes.

Em um desabafo que dividiu opiniões no Reddit, uma mulher explica como acabou se tornando a melhor amiga da ex-amante de seu irmão e quais os impactos isso causou em sua família.

Sem se identificar a jovem, de 27 anos, explica que o casamento de seu irmão mais velho acabou quatro anos atrás depois que o homem admitiu que estava traindo sua esposa e que a amante estava grávida de um filho dele.

Recomendados

Com a separação iminente, a família inteira ficou ao lado da ex-esposa e ajudou com suporte emocional e financeiro, enquanto o homem foi deixado de lado e seguiu sua vida com a ex-amante, que se tornou sua nova esposa e mãe dos três filhos do casal.

“Ficamos sem notícias dele por uns 3 anos e meio até que ele veio conversar com nossa mãe e pedir para se reconciliar com ela. Minha mãe é uma pessoa muito religiosa e para ela a traição é algo imperdoável. No entanto, mesmo sem querer falar com meu irmão, ela aceitou conhecer os netos e isso foi bom pois aliviou um pouco a tensão”.

Nem tudo era o que parecia ser

A mulher explica que com a reaproximação do irmão e o contato com os sobrinhos tudo mudou de cenário e em pouco tempo a família voltou a interagir normalmente, No entanto, sua ex-cunhada continuou sendo amiga de sua outra irmã e surtou ao descobrir que todos se reaproximaram de seu ex-marido traidor.

Por conta disso, o contato entre todos começou a acontecer por telefone, mas isso só fez com que ela e a atual esposa do irmão se aproximassem e se tornassem extremamente próximas uma da outra.

“Nós ficamos horas rindo e falando das coisas mais aleatórias possíveis e isso vem me fazendo bem. Foi por conta dessa nossa amizade que eu decidi convidar os dois para a festa de aniversário do meu filho. Parecia ser o momento perfeito para isso, mas eu não esperava que minha ex-cunhada aparecesse para a festa já que ela não confirmou presença”.

“Quando ela apareceu e viu meu irmão imediatamente começou a gritar com ele e depois de perceber a esposa ao lado dele minha ex-cunhada começou a gritar ofensas a ela por conta de sua religião. Eu tentei acalmar as coisas, mas em determinado ponto eu apenas expulsei a ex-esposa dele da minha casa”.

Depois da expulsão, a mulher conta que a festa seguiu normalmente como se nada daquilo tivesse acontecido, mas sua irmã não a perdoou e afirma que ela não deveria ter convidado o irmão para a comemoração.

Para os usuários do Reddit, todos fizeram algo de errado nessa situação.

“Você errou ao não contar para sua ex-cunhada que seu irmão e a esposa iriam à festa, seu irmão errou ao trair a ex-esposa e sua ex-cunhada errou ao fazer um comentário antissemita sobre a atual esposa dele”, comentou uma pessoa.

“Você sabia que sua ex-cunhada poderia ir, então deveria ter confirmado com ela antes de convidar seu irmão que engravidou outra pessoa enquanto era casado com ela! Ela também errou ao fazer o comentário que fez”, finalizou outra.