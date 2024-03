Lista de convidados polêmica causa briga na família de uma noiva

Uma noiva buscou por apoio no Reddit depois de se ver em uma situação inusitada. Segundo ela, um de seus tios não gostou de saber que a namorada dele ficou de fora da lista de convidados para seu casamento e decidiu protestar.

Sem se identificar, a noiva conta que deve se casar no próximo ano e, para garantir que todos consigam se planejar a tempo, decidiu enviar com antecedência um pré-convite para os convidados.

“Meu pai se ofereceu para entregar os convites para sua parte da família, e eu aceitei, mas aparentemente ele conseguiu um problema quando foi entregar o convite para seu irmão. Quando eu tio abriu o envelope ele apenas afirmou que iria levar a namorada com ele quer ela estivesse convidada ou não”.

“Ele e minha tia se separaram faz um tempo e já tem filhos adultos, mas sua namorada está presente em sua vida há 1 ano e eu nem mesmo a conheço. Além disso, tenho alguns outros motivos: todos na família menos eu conhecem a namorada dele, e só quero pessoas importantes para mim no casamento; se ele a trouxer termos mais um convidado para a lista e mais gastos e estamos tentando manter tudo sob controle; por fim, minha tia não está bem com a separação, ela teve problemas com bebidas e fico imaginando como ela pode reagir ao ver a namorada dele por lá”.

Ela decidiu não convidar a namorada do tio

Diante da situação, a noiva optou por mandar uma mensagem para o tio explicando seus motivos para não convidar a namorada dele. Na tentativa de acomodá-la em algum momento da celebração, ela afirmou que somente ele seria convidado para a cerimônia e para o jantar, mas que a namorada dele seria bem-vinda para a festa.

“Eu fiquei relutante de abrir mão das minhas escolhas, principalmente porque acredito que a lista de convidados é de responsabilidade dos noivos, mas achei que essas exceções fossem suficientes para acalmar os ânimos”.

“Depois de um dia, meu tio passou a me ignorar nas mais diversas plataformas e agora estou me questionando sobre minha decisão”, finaliza.

Para os usuários do Reddit, ela não está errada em sua decisão.

“A decisão sobre os convidados deve partir dos noivos, não de outros convidados”, comentou uma pessoa.

“Você não está errada, mas fique esperta pois seu tio pode querer fazer uma cena no seu casamento”, alertou outra.