Homem expulsa amiga da esposa de sua casa após comentários sobre sua filha

As escolhas parentais são algo que só diz respeito aos pais das crianças e, em alguns casos, aos familiares mais próximos. No entanto, alguns temas podem ser controversos e gerar discussões que vão além da família. Para este pai, o fato de uma das amigas de sua esposa interferir nas escolhas deles em relação a uma das filhas foi motivo de um desabafo no Reddit.

Sem se identificar, o homem explicar que sua esposa tem um grupo de amigas, mas que a melhor amiga dela é o real problema. A mulher, que ele chama de Christy, não é uma pessoa muito agradável de se conviver por “ter mania de se enfiar onde não é chamada”.

“Se eu falo que estamos com a geladeira vazia, ela vai dizer que eu tenho que agradecer por ter uma geladeira e que outras pessoas tem menos que isso e não reclamam. Ela sempre tem um comentário desse tipo e eu realmente acho que ela precisa aprender a ficar quieta”.

Ele decidiu não ficar quieto

O problema todo ficou ainda maior quando, durante uma visita de Christy a sua casa, a mulher decidiu fazer comentários sobre a filha mais velha do casal, que tem 12 anos de idade e recentemente ganhou um celular de presente em comemoração.

“É o primeiro celular dela e foi um presente por seu aniversário. Assim que Christy percebeu isso ela abriu a boca e começou a falar que somos pais ruins por deixar uma criança de 12 anos ter um aparelho caro destes. Ela disse isso ao lado da minha filha, que estava sentada no sofá”.

“Além de tudo, ela falou isso diretamente para mim, me criticando. Eu disse que ela estava livre para ir embora se isso fosse um problema e ela simplesmente perguntou com quem eu achava que estava falando. Dentro da minha casa! Perdi a paciência e falei para ela pegar seus julgamentos mesquinhos, ir embora e não voltar mais. Ela saiu e minha esposa falou que eu deveria ter ficado quieto”.

Para os usuários do Reddit, ele não agiu errado e o comentário e a atitude da amiga de sua esposa é que foram inapropriados.

“Ela estava na sua casa e agiu de forma inapropriada. Você reagiu da forma que qualquer pessoa faria”, comentou uma pessoa.

“Quem ela pensa que é para falar com você dessa forma na sua casa?”, criticou outra.