Grávida se recusa a fazer café da manhã para o sogro e marido tem reação surpresa: ‘Disse a ele que não’

Uma mulher grávida, de 25 anos de idade, revelou ter se recusado a preparar o café da manhã de seu sogro. Após decisão, acabou recebendo uma reação surpresa do marido, de 28 anos. O relato foi compartilhado no Reddit, por meio do usuário u/Lazy-Radish8914.

“Meu sogro veio me visitar há três dias e chegou tarde da noite. Fiquei chocada porque não o esperávamos até um dia atrás. Estou grávida e posso facilmente aparecer a qualquer momento a partir de agora. Meus níveis de energia caíram significativamente e mal consigo fazer qualquer trabalho doméstico”, iniciou o texto na rede social.

“No dia em que ele chegou, tive sorte porque preparei a refeição antes, a fim de economizar energia. Então servi a comida não foi problema nenhum. Já no dia de hoje, meu sogro passou por uma entrevista de emprego, mas ontem à noite tanto ele quanto meu marido não me avisaram a que horas iria embora”, continuou.

Reação surpresa

Por não saber da entrevista do sogro e o horário de partida, a mulher foi acordada na manhã de surpresa pelo marido, solicitando que passasse as roupas do pai.

“Eu não queria, mas fiz. Não tenho estado bem ultimamente devido à gravidez e sair da cama é um pouco difícil. Meu marido então começou a mexer em seu celular enquanto eu passava roupa”, desabafou.

“Ele não se preocupou em pelo menos ferver água para o café da manhã do pai. Depois de terminar de passar as roupas, ele perguntou por que eu não tinha feito o café da manhã para o pai e continuou dizendo que não amo seus parentes. Voltei para a cama e avisei que não estava bem e não iria preparar o café da manhã”, contou.

“Ele continuou dizendo que mal pode esperar que eu vá para a casa dos meus pais (depois de dar à luz, devo ficar com meus pais e aprender algumas coisas sobre o bebê) porque me tornei inútil”, finalizou o desabafo.

