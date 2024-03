Gêmeo exige que a noiva do irmão use o vestido de sua esposa no casamento dela

A escolha do vestido de noiva é um momento particularmente emocionante para uma mulher. Muitas sonham a vida toda com o vestido do tão sonhado dia, enquanto outras se deixam levar pela emoção e energia de um seleto grupo de convidadas para escolher o modelo ideal. Apesar disso, ainda tem quem também goste de colocar uma “pitada de tradição” ao usar vestidos que tenham um significado especial para seus familiares, mas esta opção nem sempre pode agradar a todos, ainda mais quando essa vontade não vem especificamente da noiva.

Foi exatamente isso que aconteceu com uma jovem noiva, que pediu por apoio no Reddit após ser obrigada a experimentar o vestido de noiva de sua cunhada. Segundo ela, tudo não passou de mais uma das “ideias sem noção” do irmão gêmeo de seu noivo.

Sem se identificar, ela explica que deve se casar no próximo mês e que desde sempre o gêmeo de seu marido se mostrou um problema. “Ele tem um comportamento possessivo e acredita que os dois precisam compartilhar tudo e fazer tudo da mesma forma. Ele diz que os gêmeos têm que ter os mesmos interesses, fazer as mesmas atividades e dividir os mesmos amigos”.

Recomendados

“Meu cunhado e sua esposa se casaram escondidos e depois disso sugeriram que eu e meu noivo fizéssemos o mesmo, mas nós nos recusamos imediatamente porque desde o princípio decidimos ter um casamento. Depois dessa primeira discussão, meu cunhado me ligou dizendo que eu deveria usar o vestido de noiva da sua esposa no dia do meu casamento, e eu recusei imediatamente. Eu expliquei a ele que já tenho o meu vestido e que não usarei o dela”.

Ele não aceitou o não como resposta

Após algumas semanas de silêncio por parte do cunhado, a noiva acreditou que toda a situação tinha sido resolvida, mas para sua surpresa as coisas não foram bem assim. Em determinado momento, ela e o marido foram pegos de surpresa com a chegada repentina do cunhado e da esposa para uma visita.

“Minha cunhada veio com seu vestido de noiva e me pediu para experimentar e ver como ficava, pois, poderia precisar de alguns ajustes por conta das diferenças de tamanho entre nós”.

“Na mesma hora meu marido os expulsou da nossa casa por conta dessa atitude e isso acabou causando uma grande discussão entre ele e o irmão. No mesmo dia, mais tarde, eu recebi uma mensagem do meu cunhado dizendo que eu sou incapaz de me comprometer com a ‘experiência de casamento’ dele e do irmão e que eu estou estragando o relacionamento dos dois”.

Diante da atitude do cunhado, a noiva agora teme que ele faça algum tipo de retaliação em seu casamento e conversou com o marido sobre a possibilidade de retirar o convite dos cunhados. No entanto, eles também temem que isso cause um drama desnecessário na família.

Para os usuários do Reddit, é melhor aguentar o drama do que conviver com a ideia de que seu grande dia foi arruinado.

“Ele tem um comportamento totalmente bizarro! Seu cunhado deve ter algum problema mais profundo envolvido nisso e precisa urgente de uma terapia. Seu marido precisa colocar um ponto final nisso e talvez até mesmo cortar contato com o irmão”, comentou uma pessoa.

“Seu cunhado precisa entender que apesar de ter um irmão gêmeo, eles são pessoas diferentes. Coloquem limites o quanto antes”, finalizou outra.