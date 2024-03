Estas são as melhores fotografias de vida selvagem do Reino Unido

Depois de avaliar mais de 14.000 imagens, os British Wildlife Photography Awards 2024 escolheram uma dezena de vencedores em diferentes categorias que mostram de forma magistral a vida selvagem do Reino Unido, que na realidade é pouco conhecida a nível mundial. O Metro apresenta as melhores fotos vencedoras deste concurso.

1 - Vencedor absoluto

Ocean Drifter

Esta é a foto de uma bola de futebol coberta de cracas abaixo da linha d’água. Acima da água é apenas uma bola de futebol. Mas abaixo da linha d’água há uma colônia de criaturas. /Ryan Stalker

2 - Comportamento animal

Três sapos em amplexo

Esta imagem vencedora mostra uma competição entre dois sapos machos comuns para acasalar com uma fêmea nos lagos de Perthshire, Escócia. / Ian Mason

3 - Retrato animal

Estorninho nocturno

A impressionante imagem deste estorninho foi captada no jardim do fotógrafo vencedor, que conseguiu equilibrar cuidadosamente o flash com a luz ambiente para capturar o rastro do estorninho no início da exposição, enquanto um breve flash congelaria a ave em pleno voo. / Mark Williams

4 - Fauna Urbana

Peregrino diurno

A raposa nesta imagem havia se instalado em uma subestação elétrica depois de ser expulsa de seu território paterno. A área cercada lhe proporcionava um lugar tranquilo para descansar longe da agitação da cidade. / Simon Withyman

5 - Grã-Bretanha Oculta

Três é demais

As borboletas azuis são insetos bastante sociáveis, e muitas vezes podem ser encontradas pousadas muito juntas, ou até mesmo na mesma grama ou flor, como pode ser observado nesta foto vencedora. / Ross Hoddinott.