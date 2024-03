Em vídeo: flagraram policial de trânsito se masturbando em sua viatura

Um vídeo que está circulando nas redes sociais causou indignação ao mostrar um policial de Trânsito e Transporte se masturbando e tocando suas partes íntimas na parte traseira de sua viatura. As imagens, gravadas em uma área rural da Colômbia, geraram repúdio entre os usuários online.

No vídeo, o policial é visto praticando esse ato por vários minutos ao lado da patrulha de Trânsito, enquanto usa o uniforme oficial. A localização da viatura, a poucos metros de residências familiares, ampliou o escândalo.

Policial de trânsito foi filmado se masturbando em sua viatura

Parece que o policial não conteve o calor e pensou que ninguém o veria fazendo essa ação com seu uniforme, mas, como foi revelado, há câmeras indiscretas capturando tudo em todos os lugares. Apesar de ser uma área rural, o policial foi filmado no meio de uma masturbação. O vídeo foi compartilhado primeiro em chats e depois se espalhou como fogo nas redes sociais.

A Policía Nacional confirmou que o oficial tinha mais de 15 anos de serviço e foi afastado do cargo. Até o momento, a Direção de Trânsito e Transporte da Polícia Nacional da Colômbia não havia emitido comentários a respeito em seus canais oficiais, mas finalmente, a polícia local divulgou sua opinião sobre o caso em um vídeo.

No início, foi divulgado que esses eventos ocorreram em estradas próximas à cidade de Pereira. No entanto, a Direção de Trânsito e Transporte informou que foi em uma rua da cidade de Boyacá.

"Foi estabelecido que o vídeo em questão foi gravado no departamento de Boyacá. Assim que o caso foi conhecido, imediatamente foi ordenado o início de uma investigação disciplinar preliminar, com o objetivo de determinar claramente as circunstâncias de como, quando e onde ocorreram os eventos mencionados", afirmou a instituição.

Até o momento, não se sabe se o policial receberá uma sanção, advertência ou multa por realizar atos obscenos em plena via pública.