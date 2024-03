Como diferenciar os sintomas da dengue e da malária?

Durante a temporada de calor, o aumento de mosquitos também aumenta o risco de doenças transmitidas por eles, como a dengue e a malária. Embora ambas sejam causadas por esses pequenos insetos, é crucial compreender suas diferenças para uma atenção adequada.

Como a dengue e a malária são transmitidas?

A dengue, transmitida pelo mosquito Aedes Aegypti através de um vírus, e a malária, pelo Anofeles por meio de um parasita microscópico; ambas as doenças são uma das principais preocupações no países latinos atualmente, pois são mais comuns em climas quentes e tropicais, e o Brasil está registrando um aumento preocupante de casos.

É importante destacar que estas doenças só são transmitidas através da picada de mosquitos infectados, de acordo com o Departamento de Saúde Pública de Massachusetts do Escritório de Doenças Infecciosas dos Estados Unidos. Portanto, não é necessário entrar em pânico com o contato com pessoas infectadas.

Recomendados

Sintomas da dengue

Os sintomas da dengue podem variar, e a maioria das pessoas pode não apresentar sinais. No entanto, os afetados podem experimentar febre, calafrios, dor de cabeça, dor nas costas, náuseas, vômitos, erupção cutânea, dor nas articulações, dor nos olhos e hemorragias internas entre três e 14 dias após serem picados pelo mosquito Aedes aegypti, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Sintomas da malária

No caso da malária ou paludismo, os sintomas incluem febre, calafrios, dores de cabeça, dores musculares e fadiga em ciclos, que aparecerão entre 10 e 15 dias após ser picado pelo mosquito Anopheles, de acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS).

Embora os sintomas possam parecer semelhantes, é essencial reconhecer as diferenças e procurar atendimento médico adequado, pois ambas as doenças podem ser fatais se não forem tratadas corretamente; também é recomendável tomar medidas preventivas para combater a propagação desses mosquitos e proteger a saúde pública.