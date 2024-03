Cinco passos para escolher uma escola de pós-graduação internacional

Num mundo globalizado e altamente competitivo, a escolha da universidade certa para fazer uma pós-graduação internacional é crucial para o sucesso profissional e acadêmico.

A Espanha é um dos países preferidos pelos latinos para cursar um curso de pós-graduação, mais de 15% dos estudantes de mestrado na Espanha são provenientes da América Latina.

Além disso, os dados também indicam que o México é o país da região com o maior número de estudantes cursando pós-graduação (virtual ou presencialmente) na nação europeia, de acordo com dados do Sistema Integrado de Informação Universitária do Ministério da Educação da Espanha.

Neste país, os Rankings Nacionais da Financial Magazine são realizados anualmente de forma objetiva com os dados mais recentes de 400 instituições educacionais da Espanha, onde são considerados uma ampla gama de indicadores e métricas para garantir uma análise completa da qualidade e excelência educacional.

Além do mais, valoriza a consideração dos graduados ao escolher uma instituição educacional no exterior.

Sendo este um ponto fundamental, a Escola Superior de Design de Barcelona, ESDESIGN, pertencente à Planeta Formación y Universidades, continua a subir de posição em relação ao ano anterior.

Nossos programas de pós-graduação de alta qualidade, corpo docente destacado e rede global de alunos nos posicionaram como uma excelente opção para aqueles que buscam realizar estudos superiores em artes, design, moda, entre outros. — Jorge Wimes, Diretor Acadêmico da ESDESIGN.

Conseguiu posicionar-se como uma instituição de referência em formação de design online, com seus programas de arte e design, moda, design de interiores e planeamento urbano, encontra-se no top 10 das melhores instituições educativas de Espanha.

Considerações ao escolher

Encontrar a melhor universidade para fazer um pós-graduação internacional requer uma análise cuidadosa e consideração de múltiplos fatores.

No entanto, é possível encontrar instituições que se ajustem aos orçamentos e necessidades de cada aluno para continuar desenvolvendo seu conhecimento e impactando no campo que os apaixona.

Chaves para escolher a sua instituição de pós-graduação internacional

1. Reputação Acadêmica

A reputação acadêmica de uma universidade é um fator determinante na escolha de um programa de pós-graduação internacional. Instituições reconhecidas mundialmente pela qualidade de seu ensino, pesquisa e contribuições para o campo são altamente valorizadas por empregadores e acadêmicos.

2. Programas de estudo

A variedade e qualidade dos programas de estudo oferecidos pela universidade são aspectos fundamentais a serem considerados. A relevância, atualização e enfoque internacional dos programas de pós-graduação são indicadores-chave da excelência acadêmica da instituição.

3. Faculdade e recursos

A experiência e qualificação do corpo docente, bem como os recursos disponíveis para pesquisa e aprendizagem, são fatores que influenciam a qualidade da educação recebida. A presença de professores de renome internacional e a disponibilidade de edifícios modernos são aspectos a serem considerados.

4. Rede de alunos e oportunidades de networking

A rede de alunos e as oportunidades de networking oferecidas pela universidade são cruciais para o desenvolvimento profissional e a inserção no mercado de trabalho dos estudantes. Instituições com uma ampla e diversificada comunidade de ex-alunos podem fornecer contatos valiosos e oportunidades de colaboração.

5. Classificações internacionais

Os rankings internacionais são uma ferramenta útil para avaliar a qualidade e o prestígio das universidades em todo o mundo. Instituições destacadas nesses rankings geralmente são reconhecidas por sua excelência acadêmica e contribuições para o campo educacional.