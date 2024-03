Casal gaúcho viaja pelo Brasil com Fiat Uno adaptado

Caroline Melo e Erick Tramontes, um casal de influenciadores digitais do Rio Grande do Sul, decidiram abandonar a rotina convencional para embarcar em uma jornada inusitada pelo Brasil.

Transformando um Fiat Uno em um lar sobre rodas, eles se propuseram a explorar a diversidade e a beleza do país, vivenciando uma experiência de viagem única. Este projeto audacioso não apenas reflete um desejo de aventura, mas também uma rejeição ao consumismo e à vida sedentária.

Transformação e aventura

O veículo, equipado com comodidades essenciais como chuveiro, vaso sanitário, pia e geladeira, tornou-se a base para suas explorações. Optando por acampar ao invés de pagar por hospedagem, o casal aproveita ao máximo a liberdade que sua casa móvel proporciona.

A inspiração veio de outros aventureiros online, e com a ajuda de um marceneiro amigo, o sonho de Erick ganhou vida. Esse estilo de vida alternativo não apenas desafia normas sociais, mas também incentiva um modo de vida mais simples e conectado com o mundo ao redor.

Desde o início da viagem, Caroline e Erick já percorreram seis estados e mais de 60 cidades, com planos de alcançar Belém, no Pará, antes de retornar ao sul para melhorias no Fiat Uno.

O objetivo final é levar sua jornada além das fronteiras brasileiras, com destinos como Argentina, Chile e, eventualmente, Estados Unidos. Este percurso não apenas muda a perspectiva de vida do casal, mas também os inspira a compartilhar suas experiências, mostrando que é possível viver de maneira diferente.

Fonte: A Gazeta