Assim como no cinema, eles filmam tornado no México

Os habitantes do município de Apodaca no México tiveram uma grande surpresa quando testemunharam a formação de um redemoinho que muitos temeram que se transformasse em um tornado, assim como aconteceu na primavera de 2020, quando os ventos destruíram instalações industriais e causaram caos.

O fenômeno natural foi captado por vários motoristas, de diferentes ângulos, onde se pode apreciar a força do vento girando em espiral e levantando o que estivesse em seu caminho. Até mesmo uma das pessoas que gravou vídeos comenta: "Tenham cuidado com a natureza, não se brinca".

O redemoinho certamente se formou devido à força dos ventos que, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente, poderiam atingir rajadas de até 40 quilômetros por hora.

Recomendados

Devido a esses ventos, as condições atmosféricas na segunda-feira não foram as mais favoráveis na área metropolitana de Monterrey, pois levantaram poeira e a terra vinha do sul dos Estados Unidos e nordeste do México.

Após vários minutos, o redemoinho se dissipou e as pessoas que estavam perto do local continuaram com suas atividades, e os motoristas seguiram seu caminho.