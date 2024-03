Vídeo impressionante mostra navio atingindo e derrubando ponte de 3 km nos EUA; assista

Um vídeo impressionante mostra o momento em que uma ponte cai no o Rio Patapsco, localizado na cidade de Baltimore, estado de Maryland (EUA) na madrugada desta terça-feira (26), após a colisão de um navio. O acidente ocorreu por volta de 1h30 no horário local (2h30 de Brasília).

Segundo texto da BBC, com informações do Corpo de Bombeiros, 20 pessoas e sete veículos caíram no rio após a colisão. A temperatura da água no local normalmente é de 9ºC e estava cerca de -1ºC na hora da colisão.

Chamada de Francis Scott Key e mais conhecida como Key Bridge, a ponte possui cerca de três quilômetros de extensão, fazendo parte da rodovia 695 que passa pela cidade de Baltimore.

Já o navio é um porta-contêiner de Cingapura, possui 300 metros e teria pegado fogo, segundo Matthew West, suboficial de primeira classe da guarda costeira em Baltimore, em entrevista ao New York Times. A embarcação teria feito uma parada no porto local e seguia para o Sri Lanka.

Assista ao vídeo com o acidente:

Essa madrugada um navio conteneir bateu numa ponte em Baltimore, EUA, e vários carros caíram na água. pic.twitter.com/LNWKYw5TDz — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) March 26, 2024

Ao menos duas pessoas foram resgatadas, uma delas “gravemente ferida”. Wes Moore, governador de Maryland, declarou estado de emergência após o acidente.

“Permaneceremos em contato próximo com entidades federais, estaduais e locais que estão realizando esforços de resgate enquanto continuamos a avaliar e responder a esta tragédia”, disse a autoridade.