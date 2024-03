Um jogador de futebol de 17 anos morre após receber um chute durante uma partida

Jogador de futebol morre após levar chute no meio do jogo X

Uma notícia enlutou o mundo do futebol, trata-se da morte de um jovem de 17 anos que recebeu um chute durante uma partida de futebol. A vítima foi Wassim Djezzar, um rapaz na Argélia. As imagens do momento se tornaram virais nas redes sociais. Sabe-se que ele esteve na terapia intensiva, mas não sobreviveu.

O jovem que perdeu a vida estava vestindo uma camiseta vermelha do NRB Oued El Ma. No vídeo, é possível vê-lo indo em busca da bola e ganhando a posição do defensor do TRB Arris com a cabeça. No entanto, o adversário, ao tentar afastar a bola, acaba chutando-o na região abdominal e Wassim Djezzar cai no chão.

Isso fez com que o jovem desabasse na grama e não mostrasse sinais de vida. Os jogadores começaram a entrar em desespero e gritar por ajuda. Pessoas entraram no campo para socorrê-lo. Um deles tirou seus sapatos e meias, enquanto outro realizava manobras de ressuscitação. Em seguida, um carro entrou no campo para levar o jovem ao hospital.

De acordo com meios de comunicação locais como DZ Foot e Shoot Africa, foi confirmado que não havia ambulância nem pessoal médico disponível para prestar assistência à vítima com a rapidez necessária.

De acordo com o Echorouk El Yawmi, depois de ser levado ao hospital, permaneceu em coma por aproximadamente uma semana.

Com grande tristeza, o Presidente da Federação Argelina de Futebol, Sr. Walid SADI, tomou conhecimento da trágica morte do jovem jogador Wassim Djezzar, membro da equipe sub-17 do NRB Oued El Ma (Liga Batna). Em nome dos membros da Mesa Federal, o Presidente SADI envia suas mais profundas condolências à família do falecido e ao seu clube", lê-se em comunicado oficial divulgado pela equipe do país africano juntamente com uma foto do jogador.