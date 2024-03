‘Síndrome da face demoníaca’: saiba mais sobre essa condição raríssima que afeta apenas 100 pessoas no mundo todo

Victor Sharrah, de 59 anos, passou por uma situação embaraçosa há três anos. O caminhoneiro se assustou ao perceber uma face demoníaca em seu colega de quarto. Em sua definição, ele tinha uma aparência grotesca e perturbadora, com a boca esticada, orelhas apontadas para cima, olhos puxados e narinas dilatadas.

“Era como algo saído de um filme, como um rosto de demônio. Eu estava realmente pirando naquele momento. Eu ia me internar”, disse o homem ao The Times.

Contudo, o homem percebeu que não somente o seu colega apresentava a ‘face demoníaca’, mas também todas as pessoas que passavam por ele na rua. Foi então que o caminhoneiro descobriu que tinha uma condição rara chamada de prosopometamorfopsia (também chamada de PMO, na sigla em inglês), ou popularmente conhecida como ‘síndrome da face demoníaca’.

De acordo com texto de ‘O Globo’, a doença é um distúrbio neurológico raríssimo, que pode ser confundido com a esquizofrenia. A condição pode alterar a percepção visual, “fazendo com que os indivíduos vejam aparências faciais distorcidas, incluindo forma, tamanho, textura ou cor”, informa o texto. Somente 100 pessoas no mundo todo relataram o caso.

Como surgiu a condição?

A matéria também informa que os especialistas acreditam que Sharrah desenvolveu a condição anos após bater a cabeça em um incidente tentando sair do trailer do caminhão. Contudo, o caminhoneiro também acredita que a causa pode ter sido um possível envenenamento por monóxido de carbono quatro meses antes dos sintomas.

“Nosso relatório é especialmente interessante porque [...] podemos ter certeza de que as distorções de suas visualizações refletem com precisão o que ele experimenta”, disse Brad Duchaine, professor de Dartmouth, co-autor de um estudo publicado recentemente na revista científica The Lancet.

O agora ex-caminhoneiro disse que, após três anos, se acostumou com a prosopometamorfopsia, mas diz que ela “poderia se corrigir e desaparecer”.

Veja a seguir uma simulação de como o homem pode enxergar as pessoas: