Sem assistência médica mãe entra em trabalho de parto durante “mergulho no oceano”

Josy Cornelius, de 38 anos, deu as boas-vindas a seu quinto filho por meio de um parto inusitado e polêmico que vem causando grandes discussões na internet. O bebê, nomeado Maui, nasceu enquanto Josy “mergulhava” no mar caribenho. Este foi o segundo parto da mãe dentro do mar e sem qualquer tipo de suporte médico para ela e para o bebê recém-nascido.

Conforme publicado pelo The Mirror, os “partos livres” são controversos e tema de grandes discussões médicas. No caso de Josy, ela e a família se mudaram para a Nicarágua dois meses antes do nascimento do bebê para poder realizar o parto de acordo com suas crenças.

Para ela, uma mulher deve planejar o nascimento dos filhos e sua gestação da mesma forma e com o mesmo empenho que usa para planejar seu casamento. “Não existe ‘muito longe’, ‘muito caro’, ou algo sem ideias específicas. Isso é parte do necessário para ter um parto dos sonhos”.

O bebê nasceu às 2 da manhã no dia 11 de setembro de 2023 e as imagens foram compartilhadas pela mãe em seu perfil do Instagram, onde milhares de pessoas comentaram a escolha inusitada de parto.

Planejamento cuidadoso

Em declaração, a mãe explicou o processo de planejamento do parto de seu quinto filho e conta que se dedicou aos preparativos ao longo de 70 semanas, ou seja, desde antes da gestação começar.

“Planejei meticulosamente esse parto. A preparação levou mais de 70 semanas. Nosso primeiro bebê nascido no oceano tinha apenas cinco dias de vida quando comecei a planejar o nascimento do nosso próximo filho no mar do Caribe”.

“Envolveu muita organização e precisamos de algumas pessoas para cuidarem de nossa fazenda enquanto tiramos nossas ‘férias’ de oito semanas. Como eu trabalho online, não foi um problema para mim e eu consegui atender meus clientes normalmente”.

Apesar de todo planejamento e dedicação dos pais, diversas pessoas criticaram a atitude do casal por escolher um local sem suporte médico para o nascimento do bebê. Muitos inclusive acreditaram que a situação era insalubre para um nascimento.

Segundo Liesel Teen, uma enfermeira obstetra, este tipo de parto pode ser perigoso. “Nascimentos sem o acompanhamento médico não é algo que eu recomendaria. Dar à luz no oceano também é algo que vem acompanhado de diversos riscos, incluindo a temperatura da água, a imprevisibilidade do mar e o risco de infecções causadas por bactérias presentes na água”.